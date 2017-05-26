【8少年夜骑遇车祸致命案】女司机无能力负担 网上筹款请律师 国内新闻

（新山26日讯）8名少年夜骑遇车祸致命案，22岁女司机沈可婷基于打官司请律师的费用高昂，家人无力负担，因此在脸书发起筹款贴文，恳请各界人士慷慨好施，”急公好义”，助她度过此难关。

该贴文内容透露，沈可婷因今年2月18日发生的一起造成脚车骑士8死8伤的车祸事故，受到法律诉讼，目前有官司缠身。

内容也指出，由于考虑到这起事件所牵连到的种种敏感课题，所以她在事件发生后，并没有第一时间接受各界人士的救援。

内容指随着案件在6月15日再度过堂后，就要进入审讯阶段，官司的费用也大幅度地增加，超出了她所能负荷的数额，家人已倾尽私蓄，无力负担，迫于无奈之下，才在脸书发起筹款，恳请各界人士慷慨好施，”急公好义”，助她度过此难关。

该贴文一上载，引发网友热烈响应，纷纷把钱汇入沈可婷的银行户口号码，捐钱协助她度过难关，同时也分享该则贴文。

至截稿为止，该贴文已获得2152次分享，1432人按表情符号以及318个留言，为她加油打气！

据悉，沈可婷之前由律师宋新辉协助打官司，后来更换另一名律师，基于打官司请律师的费用高昂，才出此下策，在脸书发起筹款贴文。

据了解，此前沈可婷是在售卖钓鱼器材公司上班，惟不确定交通意外事故发生后，是否仍在该间公司工作。