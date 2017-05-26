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金秀贤菲国打片遇叛乱 撑完今天提前逃回韩
娱乐新闻

26/05/201714:54

  • IS菲律宾开战 金秀贤提前返韩保命。

    IS菲律宾开战 金秀贤提前返韩保命。

  • 金秀贤到菲律宾宣传电影，有民众拍到他一身轻便去逛商场。

    金秀贤到菲律宾宣传电影，有民众拍到他一身轻便去逛商场。

  • 菲律宾南部民答那峨岛日前宣布戒严。

    菲律宾南部民答那峨岛日前宣布戒严。

韩国男星金秀贤近来人到菲律宾马尼拉为新片宣传，不过恐怖组织“IS”伊斯兰国日前才在菲律宾南部与菲国政府军开火，总统杜特蒂不排除全国进入戒严，而金秀贤原定27日才返韩，但为了安全，据悉他将提前回国!

（首尔26日讯）据台湾苹果日报报道，韩星金秀贤昨赴菲律宾马尼拉为新片《Real》宣传，但激进组织“伊斯兰国”（Islamic State，IS）22日起于南部马拉威市与菲国政府军交火，酿成多名军警死伤，菲国总统杜特蒂前天宣布南部民答那峨岛进入戒严，不排除扩及全国，令不少影迷担心他的人身安全。

经纪公司：目前没安全疑虑

金秀贤经纪公司“keyeast”昨证实金秀贤目前为电影宣传停留在马尼拉，“所幸马尼拉尚未宣布戒严，目前没有安全上的疑虑，待公开行程结束后，将于27日返韩”，不过稍早传出回国日期已改为26日，让不少粉丝松口气。

昨有粉丝撞见金秀贤一身轻便、戴着鸭舌帽在马尼拉商场闲逛，庆幸他心情未受到影响之余，仍希望他以安全为优先，尽速返韩。

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