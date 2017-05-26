【曼市恐袭】行凶前与母话别 阿贝迪求原谅 国际新闻

（伦敦26日综合电）利比亚反恐部队发言人表示，英国曼彻斯特恐袭案疑犯阿贝迪施袭前曾致电母亲道别，请求原谅。

利比亚反恐部门传召利比亚裔疑犯阿贝迪的母亲和其中3名兄弟姊妹问话，其母亲向调查人员说，阿贝迪在行凶前数小时致电她道别，请求原谅他。

阿贝迪母亲说，阿贝迪在袭击前4日，即上周四，才离开利比亚，并于袭击当天致电她。反恐部队发言人说，阿贝迪是向母亲道别。

阿贝迪的弟弟哈希姆和父亲周三在的黎波里被捕，哈希姆指阿贝迪在网上学懂制造炸弹，袭击是想为IS取得胜利。

调查人员根据哈希姆所言，阿贝迪在英国是单独犯案。

泄英情报 特朗普扬言起诉泄密者

英国首相特丽莎梅警告要确保分享情报的“安全”后，美国总统特朗普周四表示，美国泄露曼彻斯特炸弹袭击情报极度令人困扰，扬言会起诉泄密者。

两国领袖在布鲁塞尔北约峰会上等候其他领袖拍摄大合照时，讨论这个威胁两个主要盟国间分享情报的争议。白宫于两人会晤前发表声明，表示特朗普声称，没有甚么比美国与英国的特殊关系更值得珍视。

美国传媒日前公布英国调查曼彻斯特演唱会炸弹袭击事件的细节，包括炸死22人的炸弹部件照片，英国政府对此极表愤怒。特丽莎梅抵达布鲁塞尔时，警告与美国分享情报是建基于信任。她表示：“其中一部分是知道情报可以很有信心地分享，我将向总统特朗普说明，与执法机构分享的情报必须是安全的。”

特丽莎梅的发言人其后证实，特丽莎梅已与特朗普讨论过这问题。他说，首相在等候拍摄大合照时，向特朗普提出情报泄露的问题。

为媒体泄密补镬 蒂勒森仓促访英

美国国务卿蒂勒森将于周五对伦敦进行快速访问，以表明美国在曼彻斯特发生炸弹袭击造成22人死亡后对英国的支持。

这次访问是在英国警方和政府官员愤怒地谴责美国媒体对恐袭调查走漏风声之际作出。据称泄漏事件导致英国当局周四暂停与美国共享一些信息。

在曼彻斯特恐袭发生数小时后，美国媒体就想方设法从情报机构得到自杀炸弹客阿贝迪的名字。CBS新闻不仅披露疑犯名字，还分析了英国政府是如何透过阿贝迪尸体上的证据，通过分析对比发现疑犯身份。

英国外交部表示，蒂勒森和外相约翰逊将进行会谈，并为遇难者致唁哀悼。

在这次短暂访问中，蒂勒森不打算有任何记者随行，之后将返回华盛顿。