开唱前夕办见面会 周兴哲送飞吻电晕粉丝 娱乐新闻

周兴哲希望粉丝们到时能放松心情好好享受他的演唱会。

周兴哲走下台跟粉丝大合照，让粉丝兴奋不已。

（八打灵再也26日讯)周兴哲在演唱会前夕举办见面会，跟粉丝近距离见面、玩游戏，他在见面会上除了演唱《This Is Love》答谢粉丝的支持，还大放送拥抱，听到台下粉丝高喊：“周兴哲，我爱你！”他腼腆笑回“Love You Too！”还送飞吻，电晕全场粉丝！

周兴哲即将于周六举办《This Is Love》个人演唱会，演唱会门票已95巴仙售罄，主办单位银河集团为答谢“小兴星”们的支持，特别在演唱会前夕追加一场见面会让周兴哲与“小兴星”们近距离见面，玩游戏，当周兴哲一现身，一早到场等候的粉丝立即发出高分贝尖叫。前阵子拍摄网络剧《小妖的金色城堡》的周兴哲，这趟来马明显消瘦不少，他透露之前的体重是68公斤，原本想增到70公斤，拍戏后瘦了4公斤，现在体重是64公斤。

问及拍戏有哪些挑战，他说在戏中尝试了很多平常不会做的事，如跳河、情绪爆发等，他谓：“相信会让大家看到不一样的周兴哲。”那拍戏和唱歌会选哪一样？他不假思索地说：“当然是唱歌！”

见面会上，听Remix版歌曲猜歌名游戏，粉丝猜不出全部对的答案，让他忍不住说：“你们是我的歌迷吗？”但当粉丝唱歌忘词时，他很暖男地上前拍肩给予安慰还送上拥抱，引来台下发出阵阵尖叫。上台的粉丝也都把握机会向他讨抱抱、自拍，让台下的粉丝们羡慕又嫉妒地不停尖叫！