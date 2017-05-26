【曼市恐袭】英警搜凶徒屋 称炸弹或不止一个 国际新闻

（伦敦26日综合电）英国曼彻斯特恐袭案发生过后，警方大规模搜捕疑犯的党羽。警方周三及周四搜查凶徒阿贝迪生前的寓所，发现屋内有大批制造炸弹的原材料，怀疑阿贝迪不止制造了一个炸弹，甚至在发动周一的恐袭前，已将其余制成品交给其他恐怖分子，令英国再次陷入炸弹疑云当中。警方周五再于曼彻斯特拘捕一名怀疑涉案男子，令被捕者增至10人，当中一男一女证实与案件无关，现已获释。

曼彻斯特警方表示，他们在阿贝迪家中发现炸弹制造工场，当中有大量制造炸弹必需的化学品以及其他原材料，数量之多令人担心，警方估计他或许不止制造了一枚炸弹，甚至怀疑阿贝迪已将炸弹交给了国内其他恐怖分子。一名警员表示：“这批材料足够让他制作两至三枚炸弹，我们不能排除有这个可能。”

有份协助调查的前警员维迪斯提表示，他相信阿贝迪在犯案前，曾花数个月到外国学习组装炸弹的知识。维迪斯提称：“组装炸弹并不是可以单从书本或是观看网上片段，便可掌握的技术。他极有可能曾到过利比亚等地学师。一旦你掌握了相关的知识，组装炸弹便轻而易举。”

CNN无惧英方 爆料指凶徒曾受IS训练

英国曼彻斯特爆炸案发生至今已经数天，英国政府虽在早前表明不满美国传媒不断抢先向外界公布案件资料，惟美国有线电视新闻网络（CNN）在美国时间周四再度爆料，指凶徒阿贝迪很有可能曾接受极端组织“伊斯兰国”（IS）的训练，之后才返回英国策动恐袭。英国政府刚刚恢复跟美国分享有关今次恐袭的情报，CNN此举或许会再次触怒英国。

一名美国官员向CNN表示，他们相信IS曾在阿贝迪策动曼彻斯特恐袭前数个月，已开始为他提供训练，同时间感染阿贝迪的家人，令他们亦变得激进。早前也有消息指，阿贝迪在发动袭击前三周，曾辗转地到叙利亚，直至爆炸发生前数天才返回英国。

英国警方早前确认疑犯身份后，英国和利比亚连日来有多人被捕，怀疑恐袭是由一个组织发动。阿贝迪多名家人亦遭拘留，利比亚反恐部门在首都的黎波里拘捕其爸爸和弟弟，而其哥哥则于英国曼彻斯特被捕，令人不禁怀疑造成死伤枕籍的恐袭背后，牵涉一个“恐怖家族”。

另一边厢，英国首相特丽莎梅早前讉责美国传媒，多次抢先在英国警方前，发布最新调查进展，更一度暂停与美国分享有关今次案件的情报。特丽莎梅其后在布鲁塞尔举行的北约峰会上，向美国总统特朗普转达对美国传媒做法的关注。在特朗普承诺下令司法部调查及惩处泄密者后不久，英国恢复与美国交换情报。