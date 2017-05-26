AEC欢庆20年 马新联制《The Voice决战好声》 娱乐新闻

（吉隆坡26日讯）Astro AEC欢庆开台20年，周四举办20周年派对及节目巡礼，向媒体及商家介绍下半年将会推出的节目，其中最引人注目的马新首度联合制作的大型选秀歌唱比赛《The Voice决战好声》。

萧慧敏携狮城艺人主持

由Astro与mm2及StarHub联合制作的马新大型选秀歌唱比赛《The Voice决战好声》，将于9月开播，节目将由萧慧敏携手新加坡艺人主持，为方便新加坡参赛者，节目将在中间点新山录制，让嫁作新加坡媳妇的萧慧敏开心直呼：“我现在每个星期都会从吉隆坡飞新加坡跟老公团聚，在新山录制方便我过去新加坡，还不错！”

萧慧敏表示，她在节目巡礼上才知道自己将与新加坡主持人搭档主持《The Voice决战好声》，她说制作组对节目十分保密，她只知道节目7月份开始录制，其他有关另一个主持人是谁，导师是谁她一概不知。

《叫我男神》升级18禁节目

Astro AEC迈入开台20年，将制作一系列更切合时下年轻人生活方式的新颖节目以及数码内容，将于7月初播出的综艺节目《叫我男神》第二季，将升级为全马第一个深夜18禁综艺节目，节目内容将大胆挑战禁忌主题、养眼画面和辛辣话题，除了原有主持人林德荣和Michiyo何念慈，这一季也加入来自新加坡的演员兼主持人Jaspers赖宇涵，并在节目正式开播前，率先透过Astro GO和OD线上独家播放“特别限制版：帅女男神”，让网友先睹为快。

此外，Astro AEC今年也将投入制拍处境喜剧《95搭8》，由Astro艺人连同人气网红美女担纲演出，预计12月启播。而连续办了3年的亚洲街舞盛事《亚洲舞极限》也会继续冲出海外，在亚洲各地举办海选。