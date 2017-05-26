牛料理 飘香3代 吃货｜厨趣

报道：陆依婷

摄影：陈友晋

打着祖传名号的餐厅，总是带着多一份神秘与魅力，让人忍不住想要用味蕾一探，这一代传一代的古早秘方美味……

增煮炒多选择

吵杂地高谈阔论、灶炉传来的轰轰声响，再夹杂快炒时大器节奏的锅铲碰撞声，是本地人用餐时最熟悉的背景音效。低调营业了6年多，间中因老板发生车祸而休息了整整8个月，很多人都不知道，江祖传牛肉小镇其实早已恢复营业。

江庆瑞老板已是江家第3代，祖传秘方，就从祖父当年一个小小的路边摊开始流传，但祖传，并不意味着一成不变。“祖辈的牛肉汤头都煮得很浓、牛味很重，但随着现代人口味的改变，牛味浓的汤头已较难被接受。现代人饮食讲究健康，我也会坚持把每一根牛筋旁的油脂都切掉、每一片牛百叶都洗得干干净净，因为那些油脂、污渍吃多了对身体不好。以前的牛肉汤容易做，只需要把材料统统都丢进去就好，现在的准备功夫反而更加繁杂。”

“在祖父那个年代，售卖的只有牛肉粿条；到父亲那一代时就增加了牛肉火锅，一直到我接手后才增加了牛肉煮炒。我曾在餐馆做过20年，所以就凭着经验将牛肉融合煮炒，为祖传秘方增添更多选择。”

汤底熬久香浓

从小学就已开始在档口帮忙的江老板，至今仍坚持亲力亲为。再好的牛肉，只要纹理或筋路切得不好的话，都可能会变得太硬、甚至咬不断，所以对于最重要的刀法已练得炉火纯青的他，除了快炒外，从挑选、处理食材到备料烹调，从不假手于人。

饕客的嘴都很刁，好不容易透过口耳相传所建立下来的口碑，让江老板坚持拒绝为了成本而放弃品质。每天清晨7点多便出门采买现宰的本地新鲜牛虽然价格较高，但为了展现牛肉最鲜甜的美好滋味，值得。

熬制汤底不仅须耗5小时以上，各个不同部位的食材所需熬煮的时间也都不尽相同。大骨得从头熬到尾、牛腱只需熬煮大概2个小时、牛腩3、4个小时、牛筋则需要5个小时不等，时间若掌控得不好，口感就会变差。想将整只牛的精华都熬到饕客碗里，需耗尽的时间精力，绝不简单。

“我们的汤底就算在下午休息时间也从未熄火，熬得越久、汤底就会越滚越香浓哦！”

经过日落洞巴刹与日落洞警察局后，位于右侧的江祖传牛肉小镇，午市营业时间为上午11时半至下午2时半，晚市为傍晚5时至晚上10时（煮炒仅限晚市），每逢星期二休息。

1. 牛肉粿条 – RM8

勺出一碗清甜汤头看似不费吹灰之力，但实则滴滴皆辛苦。粿条汤内含牛肉片、牛肉丸、牛筋、牛肚、牛腩、牛腱等丰富配料，每尝一口，都是老板坚持天天早起处理的心血。

2. 十全牛什汤 – RM8（1位）、RM10（2位）

使用精华汤底搭配川芎、当归、白芍、熟地、党参、白术等多种自配中药材费时熬制的十全补汤，喝上一口，香浓牛什及药材甘甜立刻充斥口腔，清甜滋补、舒心暖胃。

3. 牛脑煎蛋 – RM10（需预定）

听着骇人，但软黏口感吃起来其实与蚝煎没有太大差别，和蛋液混搭煎得香喷喷的新鲜牛脑没有腥味，爱尝鲜者不妨一试！

4. 家传牛肉火锅（4位） – RM50（2位）、RM20（每加1位）

“打边炉”见得多，但全牛火锅飨宴却不常见。加入白萝卜及少许咸菜提味的精华汤底清甜不腻，喝多了也不会口渴，满桌子新鲜的真材实料，是店家不以过多加工食材滥竽充数的坚持。

5. 黑胡椒牛肉 – RM15（小）、RM28（大）

一端上桌，黑胡椒、洋葱与灯笼椒蹦出的香气立刻窜出，细嚼与配料酱汁融为一体的软嫩牛肉片，微微辣、好开胃。

6. 姜葱牛肉 – RM15（小）、RM28（大）

姜葱经过爆炒后辛香味浓郁，肉质软Q好入口，一碟好吃的牛肉快炒料理看似快速简单，但从选择食材、精细刀工到火候的掌控都缺一不可。

（左）干炒牛河（加牛肉丸汤） – RM9.80

锅香气破表的滑润河粉与精选牛腰肉的美味融合，绝对是热炒牛肉料理中不能错过的必点佳肴之一。

（中）水晶牛肉炒饭（加牛肉丸汤） – RM10.90

大火炒出粒粒分明如水晶的米饭干香不油，每份单点热炒饭、面食所附上的牛肉丸子汤，都是店家的用心搭配，一口炒饭一口汤，简单却美味。

（右）五香牛肉卷 – RM5.50（2卷）、RM8（3卷）

将特调五香味与牛腰肉碎香气完美包覆的肉卷被炸得酥脆，赤褐光泽挑逗味蕾，取一小块沾着祖传自制辣椒酱一口吃下，不仅下饭也很下酒。

价格仅供参考