重症男童用眼泪“求救” 妈妈我还活着 国际新闻

北京一医院病房中，手术后昏迷的第37天。3岁的津铭最近像有了感应似的，每当听到妈妈的声音，他就会泪流满面，仿佛在用无声的方式向外界求救——“我还活着，别放弃我。”

眼泪“求救”是从5月8日开始的，那天对于津铭的爸爸妈妈来讲，是无比珍贵的日子。刚从ICU转入普通病房，妈妈在津铭耳边轻声说：“铭铭，今天你脱离危险了，快点醒过来吧，你的小伙伴小凯还等着跟你一起去幼儿园呢。”他流泪了……

岁的张津铭来自吉林省通化。今年3月他头疼地满床打滚，眼睛斜视、模糊看不清东西，并伴有呕吐。被初步诊断为脑积水、脑肿瘤，在当地医院，接受了第一次手术。由于肿瘤的位置处于大脑正中间，手术风险比较大，小津铭转院到了北京天坛医院，于4月18日做了第二次手术，肿瘤切除。经进一步检查诊断孩子得的是畸胎瘤并含生殖性细胞瘤成分。脑瘤全部切除，医生说结果比预想的要好，只要醒过来，孩子就有希望康复。

ICU重症监护室里，小津铭紧闭双眼、没有知觉，全身上下连接着各种监护设备，一动不动地躺在病床上。每天只有10分钟的探视时间，爸爸妈妈急切地呼唤、抚摸着儿子，可是他始终没有一点儿反应。 一天、两天、三天、十天、二十天……妈妈绝望了，她再也承受不了内心的煎熬，再也抑制不了一个母亲对于可能失去儿子的担忧和恐惧，忍不住在病床前放声痛哭。

这次重病他从一开始就一滴眼泪都没有掉过，疼得自己在那打滚，也只是告诉妈妈:“我疼，给我揉揉。昏迷中的小津铭更是安静得让人难过。他只是用眼泪，无声地和爸爸妈妈交流着。 听到妈妈哭，他流泪了；爸爸妈妈装扮成他最喜欢的卡通人物熊大和熊二表演给他看，他流泪了。他仿佛在用无声的方式向外界求救——“我还活着，别放弃我。”

第一次手术花了十多万元，第二次手术又花费了近20万元。ICU每天1万元左右的费用让这个来自农村的家庭实在承受不住了。孩子的爸爸妈妈迫不得已向医院申请将孩子转回了普通病房。爸爸张勇说:“医生说，后续孩子醒来后，还需要进行放化疗，费用预算50万元。现在家里已经实在没钱了，能借的都已借遍了。宝贝虽然不能说话，但是他的眼泪告诉我们，他也一直在努力恢复着，只要有一点希望，我们绝不放弃！”

“家里能卖的已经全部卖了，就连他妈妈那些不值钱的首饰也都卖了。医生说，孩子一定能醒过来，我们现在却没有钱再为孩子做促醒治疗。”张勇无力地说。(编者注：截止目前，家属发起筹款4小时，已达到80万目标额度，不能再继续捐款，感谢广大爱心网友。)