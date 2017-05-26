黄家泉：科技远超大马 吉利为莲花购普腾 国内新闻

（沙登26日讯）国际贸易及工业部第二部长拿督斯里黄家泉指出，中国吉利控股的科技水平远超大马普腾，前者收购普腾49.9%的股权，其实志在莲花（Lotus）。

“吉利科技先进，收购普腾49.9%股权之前，也收购了沃尔沃汽车公司 （Volvo）和伦敦出租车公司 （The London Taxi）。”

他披露，事实上，普腾的规格与水平还不足以进入国际市场，但吉利可协助普腾提升规格和打入国际市场，同时创造更多就业机会，所以这是个很好的交易。

黄家泉是于周四晚代表副首相拿督斯里阿末扎希出席世界女性总商会“10大杰出青年颁奖典礼”后，在记者会上如是披露。出席者包括世界女性总商会创始人拿督洪桂花。

多元资源重工业集团（DRB-HICOM，1619，主板工业产品股）与中国浙江吉利控股集团 （Geely Holding）是于本周三达成协议，吉利控股将收购49.9% 的普腾控股有限公司（Proton Holdings Bhd）股权，此举也让国产车第一推手的前首相敦马哈迪医生不禁感叹普腾已变成非国产。

黄家泉表示，其实吉利非常君子，只收购49.9%的股权，没有拿走大多数的股权，以让普腾持续保持为大马的国产车。

“吉利有兴趣的是莲花，不是普腾，因为吉利科技远远超过普腾。当然你要讲什么都可以，但是整体上，普腾没有吃亏，因为普腾也一直在亏损，如不能‘止血’或没有找到吉利，也难以熬下去。”

他指出，随着工业革命4.0的来临，我国也需要很多电子知识的熟练工人，中国汽车市场拥有高达2800万辆汽车销量，而大马则希望可以获得1%或28万辆。

“通过吉利的技术加上普腾标志，我们希望能借此打进中国。其实莲花跑车市场非常小，每年仅出产4000辆。”

他说，吉利也希望通过莲花的引擎，再利用沃尔沃技术制造四轮驱动车。