印度淫师性骚扰女交换生 惊动中国大使馆介入 国际新闻

中国一位女交换生在印度遭到性骚扰。她被一位教务主任拥抱，并由额头吻到颈，该女生向校方反映，但未见有跟进处理，结果向中国驻印度大使馆求助，学校才将涉事教师撤职。

中国传媒报道，20多岁的小雯7个月前以交换生身分，到印度某大学学习。上月某日上午，坐在教室外长椅上休息的小雯，突被教务主任叫去办公室，说是要商量回国的材料。

据指，涉事的教务主任约40岁，看起来和蔼。因为平时经常去找他办理教务事情的小雯对他并没有戒心：「刚进去的时候，他说话的语气很随和，一直很关心地问我来这之后的情况，当时我觉得老师很亲切。之后他问我能不能拥抱一下，我以为这是当地学校里老师和学生之间的礼节，就答应了。」

然而，教务主任紧紧抱着她，开始动手动脚，并且从额头一直亲到颈。小雯随即意识到被老师侵犯。她用劲挣脱开，迅速从办公室跑出去。

跑回宿舍的小雯向其他中国同学讲述了自己的经历，又担心这样的事情再次发生，於是向学校负责人反映。不过，一周后仍没有结果，小雯和几个同学只得求助中国驻印度大使馆，使馆因此联系校方，要求立即处理，学校才将涉事老师撤职。