活到老学到老 89岁阿公上烘焙课圆梦 国际新闻

高龄89岁的阿公使用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）上烘焙课，学会做蛋糕后，到蛋糕店应徵当烘焙师，还希望未来能开自己的蛋糕店。

这名活到老学到老的阿公是方辉堂，他在退休前是一名汽车零件推销员。

育有一女的他在约5年前退休后，仍积极参与各项课程并成功考取多种证书，包括维修管道以及电脑课程。

上个月，方辉堂到终身学习学院参加技能与职业展，了解烹饪学院提供的烘焙课程。当下，他就决定要利用创前程补助津贴来报名参加烘焙课程。

他所报名的是单次7小时烘焙课程，学习如何做草莓蛋糕、水蜜桃馅卷和蓝莓松饼。

他说，参加课程让他第一次成功烘焙蛋糕，十分有成就感。

“我当天把蛋糕带回家，家人品尝后赞不绝口，增加了我的信心。”

为进一步磨练烘焙技巧，他也到蛋糕店应徵当兼职烘焙师。他透露，这间蛋糕店位于牛车水一带，目前仍在洽谈中。

他表示，退休后十分空闲，到蛋糕店兼职工作能打发时间和学习烘焙，一举两得。

“若蛋糕店聘请我，我就能继续追求这个梦想了，学会如何做蛋糕。”

他补充，目前自己拿手的是草莓蛋糕，若一切发展顺利，也不排除之后会考虑往外国发展。

盼创业开蛋糕店

阿公表示，虽然从未接触过烹饪或烘焙相关课程，但从年轻开始就对此感兴趣。

“一直都没机会学烹饪课程，我当推销员长达50年左右，直到退休后才开始追求梦想。”

方辉堂还说，接下来自己会继续往这方面发展，希望提升烘焙技巧后，就能创业开蛋糕店。

“我预计之后会再报名参加一些烘焙课程，像是烤面包等。”

参加课程 认识更多朋友

政府于2014年9月宣布成立未来技能委员会（SkillsFuture Council），推动我国下一波的发展，通过鼓励国人精专技能，创造未来的前程。

配合计划，政府为所有年满25岁的国人提供500元培训补助，鼓励国人报读课程。

方辉堂说，有了这个津贴后，即使是退休人士也能更快速、简单地报名参加课程。

“对我来说，到了退休年纪还是要继续出外活动，参加这些课程也让我认识更多朋友。”