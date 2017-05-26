胡杏儿怀孕4个月升Cup 争取时间追多个 娱乐新闻

人妻胡杏儿早前宣布「造人」成功后，周四首度公开亮相，以贴身裙示人的她，上围明显已升CUP兼肚凸凸。杏儿在记者再三追问下透露已经怀孕4个多月，差不多可以生圣诞宝宝，更称要取时间追多几个。

问到杏儿现时怀孕几个月，她初时不愿讲，只说跟报道差不多，再三追问才透露已大肚4个多月，预产期在年底。问到是否生圣诞宝宝？她坦言差不多。

至於宝宝性別，杏儿和老公仍考虑是否等生出来才知，到时更惊喜。她希望顺产，因为可以快些恢复，指开刀虽生宝宝时不痛但难复原。她又直言要争取时间追多几个，希望生两个，老公喜欢女儿，她和老爷、奶奶则没所谓，最紧要宝宝健康。

杏儿获大会送赠婴儿用品，全程展现幸福笑容，祝酒时并没饮酒。她未有避忌著上3寸高跟鞋，受访期间一度要坐低。杏儿自言不算放纵饮食，但放完假确是肚胀了，可能休息够，听人讲大肚婆多睡才易长肚。她又自爆怀孕时胃口差，虽没呕但初时很辛苦，口味变了令她变成不再锺意食酸的食物，连汤都不爱饮，叫老公放工后买鱼蛋粉给她吃。

她说，现时重了约5磅，医生指宝宝尺码OK，她却惊宝宝太大只。杏儿觉得整个人胀了，要买新裤但未换内衣，目前体型进度还可，应该不会再变「肥田」。

问杏儿会否退出做全职妈妈，她称仍未倾这个问题，但暂不能接剧，可以做活动和坐飞机，但工作要尊重老公先问他意见，坦言爱工作的杏儿相信自己不会完全不工作。

对于旧爱黄宗泽祝她三年抱两，杏儿表示收到对方的短讯，还有其他朋友的短讯，指宝宝很幸福已收到不同礼物。对于之前出席活动时否认大肚，她解释因未够日子，觉得若回答不知道就即是默认，表示不好意思指自己没经验。