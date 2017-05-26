【槟州议会】顺利提呈通过3法案 借贷法案获最高关注 北马新闻

（槟城25日讯）槟州立法议会第13届第5季第一次会议的最后一天，顺利提呈及通过3项法案，分别是2017年槟州借贷法案（银行与其他财源）、2017年槟州古迹法（修订案）及2017年槟州体育馆和空地机构法案。当中“2017年槟州借贷法案”获得最多议员关注及参与辩论，反而巫统议员完全没辩论。

由槟州首席部长林冠英提呈的“2017年槟州借贷法案（银行及其他财务来源）”，共有8名希联议员参与辩论，分别是表示支持的第一副首长拿督拉昔、第二副首长拉玛沙米及斯理德里玛区州议员雷尔，及建议修改法案附属条文的马章武莫区州议员李凯伦、本南地区州议员诺丽拉、丹绒武雅区州议员郑雨周、植物园区州议员谢嘉平及武拉必区州议员王国慧。

另一项通过的法案为2017年槟州古迹法（修订案），由槟州房屋委员会主席佳日星提呈，即修改该法令中“一名公务员”的句子，为“一名退休公务员或任何有资格的人士”。这动议在无人参与辩论下，顺利三读通过。

妥善管理体育设施及器材

为妥善管理州政府所拥有的体育设施及器材，槟州议会也三读通过2017年槟州体育馆及空地机构法案。

此法案是由槟州青年、体育、妇女、家庭及社会发展委员会主席章瑛所提呈。她说，通過槟州体育馆与空地机构法案，可避免州体育馆及其他运动器材和设施及空地成为白象计划。

她表示，该机构将以槟州首长为主席、2名行政议员担任主席、2名行政议员担任委员，然后还有州秘书、州法律顾问、州财政司、槟岛市政厅市长及威省市政局主席。

不过，在全体在场议员投票寻求通过该法案后，武拉必区州议员王国慧突然起身表示弃权投票。

借贷法案刺激经济

较早前，林冠英指出，州政府提呈2017年槟州借贷法案（银行与其他财源）目的，将能刺激投资、改善社会经济。同时，带来实体发展以惠及槟民。

他说，州政府于2014年12月16日与中国进出口银行签署意向书，让州政府能向该银行，在任何时候，在双方同意的目的下申请贷款。之所以需要这项法案，是因首相于2016年5月31日的信函中建议是项法规。

他指出，首相列明如州政府要向中国进出口银行贷款，就须符合数项在联邦宪法第111(2)下的细节。

“当中细节包括，尚无任何州法律，赋予槟州政府权力进行上述贷款，表示州议会必须立法，以赋权州政府进行上述目的。 ”

“此外，考量到州所申请的贷款，中央政府在联邦宪法第108(4)(c)条文下，必须与国家财政委员会商议一州行使申请贷款的权力，更对定贷款期限不可超过5年。 ”

他说，在2017年槟州借贷法案（银行及其他财务来源）下，所有借贷的金额将准备作为投资与进行实体、经济与社会建设发展，当中包括进行2013至2030年槟州交通大蓝图。

草案规定与州和联邦一致

林冠英指出，为草拟上述法案，州政府透过州法律顾问参考了2006年借贷法案（公共巴士重组计划）【法案7】以及2009年槟州借贷法案（峇都加湾骑楼建筑及海产中心计划）【法案8】。“基本上，草案中大部分的规定与州和联邦一致。 ”

他说，根据第3（1）附属条款下的贷款、利息及任何费用，将由州政府统一支付。此条款下的借贷期限将不超过5年。

他提及，根据第6条款，在第3（1）附属条款下的贷款、利息及任何费用，必须按照州及相关方面同意的条款与条件来归还。缴付贷款的金额必须来自州政府的户头。并且，所有要缴付予银行等单位的金额，必须在每年财政年时缴交。

他说，截至2017年3月31日，槟州政府向中央政府借贷，债务尚余6449万令吉。贷款状况比其他州属良好。彭亨州是向中央政府贷款最多州属、共31亿1913万令吉，接着是沙巴25亿3407万令吉，吉打27亿1240万令吉及其他州属。

他认为，根据联邦宪法及这项2017年槟州贷款法案动议（银行及其他财务来源），也就是在附属条文第3(1)项，赋权予州在任何时候向任何一方银行，或受中央政府批准，并在州与对方达至同意条款之下的财务来源，借贷任何数额的贷款。

他强调，任何在附属条文(1)之下的贷款，必须尽所能快速通知州议会。

中国进出口银行非私人界银行 林冠英：仅借贷政府

（槟城25日讯）槟州首长林冠英在议会解释说，中国进出口银行不是私人界银行，而是中国国家银行，所以只是借贷给政府，不会借贷给私人公司。

他希望，大家能了解这不是一般借贷，而是槟州财务状况良好以及借贷款项低，才获得该银行的正视。

“对方愿意借贷投资的条件，是以偿还能力为重，因此相等于槟州政府偿还能力高。”

另外，针对需经过州议会通过才可以借贷一事，他解释，借贷只限于5年，因此借贷款项不会太高，而且需获得中央政府批准。

他更揶揄地说，槟州政府致函首相有关多项计划，包括扩建机场及槟州交通发展蓝图等事项，首相拿督斯里纳吉唯独回答有关这法案事项。

4议员建议修改法案

另一方面，4名槟希联议员建议，在州议会通过的2017年槟州借贷法案（银行及其他财务来源），应修改法案中的附属条文第3(2)项即任何在附属条文(1)之下的贷款必须尽其所能地快速通知州议会。

认为应修改上述附属条文的议员为诺丽拉、李凯伦、谢嘉平及郑雨周。

李凯伦周四(25日)下午在州议会参与此法案提呈辩论时，也提出疑问，若州政府借贷后，若无法缴还，应由谁负责？

郑雨周：失权力分立制衡

郑雨周形容上述法案的通过，有关情况就像提供空白支票予当权者填写数额，而失去权力分立制衡。

他认为，州政府应加强权力分配方面的执行。

谢嘉平：不符民主精神

谢嘉平则说，2017年槟州借贷法案中的附属条文第3(2)项即任何在附属条文(1)之下的贷款必须尽其所能地快速通知州议会，若只是通知州议会不符民主精神。

他也提问，究竟槟政府要借贷多少？有关附属条文并没清楚交代借贷多少。

进行交通大蓝图 沙希淡：借贷很“危险”

巫统直落巴巷区州议员拿督沙希淡反对槟州政府，通过借贷进行槟州交通大蓝图计划，因为这很“危险”。

他认为，世界其他国家城市的轻快铁运作都面对亏损，所以他相信槟州推行交通大蓝图，也将不会取得成功。

他表示，他只是反对槟州通过借贷进行交通大蓝图计划。

所以，他认为，通过借贷实行上述计划，对槟州政府将形成财务上的负担，也不合逻辑。

他呼吁，槟州政府在实行有关计划前，最好研究存在的风险因素。

沙希淡是针对州议会甫通过2017年槟州借贷法案（银行与其他财源)，包括进行2013至2030年槟州交通大蓝图计划后，召开记者会时，如此表示。