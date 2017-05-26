【槟州议会】查哈拉：提呈动议被推翻 巫统议员拒参与辩论 北马新闻

尽管槟州议会于此次提呈强烈谴责强奸犯与受害者结婚的动议，不过，槟州议会反对党领袖拿督查哈拉却坦言，由于反对党于较早前所提呈的动议皆被议会推翻，因此此次全体巫统议员也拒绝参与此次的动议辩论。

查哈拉是于今晚在提呈动议前，在议会内发表上述言论后即与其余数名巫统议员一同离席。

此动议是由巴当拉浪区州议员章瑛所提呈，以要求槟州议会强烈谴责任何发表强奸犯与受害者结婚，以解决性侵孩童问题的建议。同时，她认为所有人民代议士必须努力维护孩童避免受到暴力对待，特别是性侵。

她指出，沙布丁最近在国会下议院辩论2017年性侵儿童罪行法案时，发表12岁至15岁女生已看起来像18岁，并已适婚，而且有些9岁女童在“生理和精神上”已经适合结婚的言论，因此这是其中一个解决方案。不过，章瑛认为，就算是看起来成熟，也不代表适婚，更何况是嫁给强奸犯。

接着，本南地区州议员诺丽拉在参与动议辩论时也指出，作为一名穆斯林，据她所知在伊斯兰教义里并未具有任何条律会给予罪犯任何的“奖励”，所以同样的也不会让被强奸的女性与强奸者结婚，且即使被强奸成孕，该名强奸者也不会被视为孩子的父亲。

此外，该项动议在全体议员的一致支持下通过该项动议。