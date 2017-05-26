国行估计大马2020年 欠缺100万可负担房屋 国内新闻

（吉隆坡25日讯）国家银行估计，可负担房屋的不足已达96万间单位，预计到了2020年将高达100万间。

国行总裁拿督莫哈末依布拉欣指出，可负担房屋也不仅仅是大马独有的问题。全球的政策制定者，包括先进国家亦是在寻求创新的解决方案来应付这微妙的社会经济挑战。

他认为，中央政府和国家信息库可以更大地提高分配，监测和管理供需失衡的能力。

他在亚洲策略与领导研究院(ASLI)第21届马来西亚银行业高峰会议上，发表主题演讲“行业状况”时说，目前引起银行关注的问题是可负担房屋的课题。

然而，银行对这种融资趋势没有教育和告知公众。银行业应该站在最前端对实际的情况作出解释，并在可能的情况下提出解决这个问题的建议。

大马人的长期财务规划教育、金融工艺的影响、扩大金融服务的包容性，收入和生产力差距，以及劳动力市场的发展，这些课题都是银行业应该更加积极参与政策的对话和辩论。

他也呼吁各家银行为新兴生产性投资提供更多的资金，这对于支持经济转型至关重要，与此同时也寻求途径减少对物业的贷款。

国行总裁：新产品应顺应新经济

国行总裁拿督莫哈末依布拉欣认为，银行与金融业在推出新产品时应更加创新以顺应新经济的需求。

“在更为根本的层面上，我们应该探索如何减轻对房地产贷款的偏重。”

他指出，银行业还有较大的空间自我组织起来以更有效地衡量，扩大和采取终极行动应对新兴经济和社会关系的问题。

商业单位供过于求

另一方面，莫哈末依布拉欣也强调，银行应关注的是商业物业的庞大过剩现象。

“与可负担房屋相反，办公和零售市场已是供过于求。”

在2016年，巴生谷主要办公单位的空置率为21.8％，超过了6.2％的区域平均水平。吉隆坡主要的办公楼每月租金是区域性城市中最低的。

“在接下来的几年中，大型项目的大量供应可能会加剧这一细分市场的供应状况。”

国内主要城市中心的零售产业也出现供过于求的迹象，这可以追溯到大量废置的购物商场。

莫哈末依布拉欣说，空置率大幅增加，随之而来的价格调整，是国家银行早在2013年就突出的风险。