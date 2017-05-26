2岁女童溺毙水桶案 母及男性友人被扣 国内新闻

(怡保25日讯)2岁女童溺毙水桶，小死者母亲及男性友人遭警方逮捕助查。

怡保警方周四将男女嫌犯押到法庭申请延长扣留令，获推事允准，女嫌犯延扣4天到本周日(28日)， 而男嫌犯被延扣6天至下周二(30日)。

怡保警区主任岑振强助理总监表示，女嫌犯为死者母亲，现年41岁，为餐馆助理，男嫌犯31岁，为死者母亲的男性友人，在1间私人租车行工作。

他指出，命案于周三(24日)上午8时30分发生在九洞美露，案情显示，2岁死者法蒂妮当时因为身体不适拉肚子，由男嫌犯带她到公司的厕所协助处理粪便，不久，男嫌犯神色紧张跑出公司，向在车内等候的女嫌犯称死者不慎跌进水桶遇溺，不省人事。

他说，2人立刻把小死者送进怡保端姑拜浓医院救治，惟，院方在抢救后宣告死者不治。

他指出， 法医于24日上午10时30分完成解剖报告后，指死因是“溺毙”，与此同时，院方因为对小死者的死者存疑，因此在同一天向警方报案。

他说，鉴于案情包含涉及疏忽导致他人丧失生命的因素，警方今日向推事申请延长扣查该对男女。目前援引2001年儿童保护法令第31 (1)(a)条文展开调查。

他说，小死者的遗体于当天晚上已被认领。