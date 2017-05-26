36年前被大嫂带走 妇女盼开斋节寻回长子 国内新闻

（怡保25日讯)因谋生将3名孩子包括2岁长子交托大嫂暂看护，3个月后回来大嫂竟带走孩子举家搬迁不知所终，巫妇在36年后的今天希望能找回失联的长子，在即将来临的开斋节团聚。

58岁的迈坶周四通过霹雳马华求助华文报，期望借助媒体的力量，让母子能在有生之年团聚。

迈坶是在1981年与3名孩子失去联系，经过多年努力，去年终成功寻回2名包括领养的女儿，不过长子至今还是音讯全无。

她周四在现任丈夫莫哈末依布拉欣，及与现任丈夫生下的一对儿女陪同下，通过马华霹州公共服务及投诉局主任罗添权召开记者会，讲述与孩子失联的过程。出席者包括怡保市政厅第13区居民委员会主席曾国安。

她表示，失联的长子为Selamat @ Nadzul B.Mohamed ，大马卡7905170-12-5105 ，于1979年在沙巴斗湖出世。2年后，身怀六甲的她带著长子和一名领养的女儿希蒂沙桦，联同丈夫返回太平峇都古劳投靠大嫂，过后在峇都古劳诞下幼女希蒂哈娃。

她指出，1年前她向霹雳国民登记局及霹雳福利局求助，成功取得一些资料，让她最后成功在太平甘文丁及马六甲寻回现年37岁的养女及24岁幼女，至于长子则被告知住在吉兰丹马璋，但目前还是无法与他取得联系。

罗添权表示，将致函霹州卫生局及全国总警长，希望介入协助追查巫妇长子的下落，让母子俩早日团聚。