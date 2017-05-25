捣破中台电话诈骗集团 50男女6地点落网 国内新闻

（吉隆坡25日讯）中、台两地电话诈骗集团在我国“驻扎”进行欺诈的活动愈来愈严重，警方严厉看待此事，最新一宗是率队南下柔佛州，捣破以本地男女为首的电话诈骗集团，共有50名国内外男女在6个地点中落网。

这也是警方继上星期三（17日）在雪兰莪州莎亚南的行动后，短短7天内另一项最新的突击行动。

全国总警长丹斯里卡立随后也在推特撰文，赞扬警方的这项突击行动。

全国警察商业罪案调查局副总监（网络与多媒体罪案调查）拿督卡马鲁丁发表媒体声明，来自该局与柔佛州新山依斯干达布特里警区总部的商业罪案调查组警察，周三（24日）在当地6个豪华独立式洋房展开突击行动。

落网者分别是27名中国籍男子、5名台湾籍男子、16名中国籍女郎与两名本地华裔男女，年龄20至35岁。

警方查悉，这6个地点是于3月起活动，两名华裔男女相信是这个电话诈骗集团首脑，他们负责租借房屋及提供交通等，其他落网者负责拨电及进行诈骗。

警方在行动中，起获一辆丰田Vellfire休旅车、46台各类手机、10台平板电脑、21台手提电脑、5个伺服器、6个路由器、一批护照、“对话剧本”与一批文件。

警方援引刑事法典第420诈骗条文查案，疑犯被延长拘留4天助查。

调查发现，他们的目标都是台湾人，他们佯称是台湾电讯公司的职员，佯称他们欠下一笔网络费用巨额，趁机叫他们把款额汇入在台湾的指定户头，从中牟利。

声明警告，中、台两地电话诈骗集团在大马使用网际通话技术（VoIP）进行欺诈活动，污蔑大马的形象，警方未来会持续展开取缔行动，打击这类诈骗活动。