使用盗版商业软件 家具厂被取缔 4男女助查 北马新闻

（双溪大年25日讯）使用盗版设计软件长达3年充作商业用途，一家具厂被国内贸消部执法人员突击取缔，4男女被带返助查。

吉打执法主任山苏尼占指出，一支由助理执法员纳莎督率领的取缔队伍，是在接获软件商代表投诉及取获法庭搜查令后，于周三下午2时突击甘榜拉惹崩卡兰勒拜曼一间家具制造厂，发现该厂涉及使用3片盗版设计软件充作商业用途，因此抵触了1987年版权法令第41(1)(i)条文，他是于周四中午在一项新闻发布会上这么表示，陪同者包括双溪大年分局主任沙拉尼。

“当局是在经过一段时期的调查工作后进行这项行动，并充公2台价值约7000令吉电脑及3片盗版软件，若依每片正版软件计算，这些软件总值4万5000令吉，这也是双溪大年分局今年首宗取缔盗版商业软件行动。”

在这项条文下被定罪者，可被宣判罚款不少过2000令吉，不超过2万令吉或判监5年或两者兼施，至于第2个控状可被罚款不少过4000令吉，不超过4万令吉，判监不超过10年或两者兼施。

他表示，4名30余岁男女在接受调查及录取口供后经于周四上午获释，该局将在进行调查后向吉打检察署请示进一步行动。