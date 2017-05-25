【槟州议会】曹观友：防企业社会责任计划延工建议设监督机制

槟州地方政府委员会主席曹观友，为防止政府及私人界的企业社会责任计划出现延工问题，州政府建议设立一套机制以监督相关工程计划，当中包括罚款及列入黑名单。

他指出，基于八爪鱼天桥提升工程出现延工状况，而该计划也是私人界企业社会责任的工程，因此州政府以此工程为鉴，建议未来在工程合约内加入数项条规。

曹观友是于周四在其总结环节中，这么指出。

他指出，相关条例包括如果相关工程出现延迟或让人无从具有信心在限时内完工，就会将计划取消。

“如属市厅的计划出现延工，所有的费用将会由发展商所承担。”

此外，他也表示，州政府也建议以罚款、列入黑名单及采取法律行动来对付延工的问题。

槟市厅1840万建脚车道

他也提及关于设立脚车道的事宜，他说，槟岛市政厅目前极力完成槟岛内长达173.8公里的脚车道，而威省市政局则会进行长达171公里的脚车道。

他说，槟岛市政厅已花费1840万令吉建设脚车道上，而目前正进行的工程的费用则为1640万令吉，另外，市厅也建议在升旗山上建设特别脚车通道。

无人机巡查非法山坡开发

曹观友說，为更有效的监督州内的非法山坡开发活动，市政厅现已备有及出动无人机进行巡查。

他认为，使用无人机监督的方式可预前展开行动包括法律信函，且市厅也会展开巡视及以闭路电视的方式监督非法山坡开发。

此外，针对市政厅为何耗时2年来完成非法开发山坡调查，曹观友说，这是因为在进入相关非法开发地段道路的过程艰巨及危险，且需数个政府部门配合，以获取土地拥有权、地主名字、地址及图测等资料。

他指出，调查报告需非常详细，以避免出现任何不明朗之处。另外，他说，市政厅已委任有执照的土地测量师，以加速进行有关过程。

他说，市厅每3个月也会接到来自非政府组织的槟州山坡监督委员会报告并展开调查。

第10大马计划获逾亿治水

曹观友表示，中央政府在第9大马计划中承诺拨出的14亿令吉治水计划拨款，最终仅获当中的21.7%，即3亿500万令吉。

他说，相同情况也延续至第10大马计划，中央政府承诺拨出的1亿8567万，最终州政府仅收到1亿2475万令吉，即当中的67.2%。

至于双溪槟榔河提升计划，他说，尽管中央政府承诺拨出1亿500万令吉，但是今年内州政府仅收到100万令吉，其余的拨款则会在2020年完工限期内阶段性拨出。

调派其他部门 不终止合约员工服务

曹观友说，槟地方政府将不会终止槟岛市政厅与威省市政局的合约员工服务，当局在有关合约届满后，将重新委任及调派他们到其他需要人手的部门。

他承诺，地方政府是不会终止合约员工服务，除非员工涉及纪律问题或违例。

他说，地方政府也把合约员工提呈予公共服务局，并希望该局可吸纳这些合约员工。

“另外，地方政府也以企业合作方式，由企业赞助打理公共公园。此方式也比把打理工程的招标或是地方政府自行管理更省成本。因为有企业的赞助，就不必提供员工一些福利如津贴等。”

槟州立法议会儿童无证件及报生纸 郑雨周吁槟政府援助

行动党丹绒武雅区州议员郑雨周呼吁槟政府，为在国内无法取得任何证件及报生纸的儿童伸出援手。

他希望州政府能协助在大马出生，却无法取得身分证件的儿童及人士取得报生纸及身分证。

他认为，州政府应基于人道立场，以协助这些儿童及人士。

槟第二副首长拉玛沙米说，槟政府的官员有协助上述人士申请身分证件，惟他们要取得国民登记局的批准并不易。

他说，过去只有少数申请者获得该局的批准。毕竟权限在中央政府，槟政府无权介入其中。

槟州立法议会轻快铁峇六拜线环境评估 报告月杪呈环境局审核

槟州地方政府及交通管理委员会主席曹观友说，轻快铁峇六拜线的环境影响评估报告(EIA)目前已处于最后阶段，当局预计于本月底将有关报告呈交环境局审核。

他说，轻快铁计划中的峇六拜路轻快铁轨道系统，已在2016年3月29日提交陆路交通委员会（SPAD），后者目前仍在研究。

他指出，陆路交通委员会已在处理北部交通大蓝图，预计于明年中完成。有关批准轨道系统条件，为完成北部交通大蓝图。

他周四早上在州议会上，针对公正党峇都蛮区州议员再也峇兰的书面提问，有关解决槟州交通阻塞问题的交通大蓝图进展时，这么说。

他说，州政府在准备环境影响评估报告方面深入展开，有涉及的8大层面包括噪音测量、社会影响研究、侵蚀研究、交通影响研究、公共安全研究、视觉影响研究、污染水源及水患研究和污染空气研究。

白云山巴刹路段另有用途

另一方面，曹观友针对公正党植物园区州议员谢嘉平口头提问，为何原订去年装修的白云山巴刹没动工一事说，白云山巴刹位于土地储备路，该地用途将用于加宽道路。

他说，去年槟岛市政厅只为损坏的该巴刹设施进行小维修。当局没提升巴刹是因为当地有房屋发展计划工程正在进行，并须用到当地及巴刹的路段。

他指出，有一发展商将准备兴建小贩中心，市厅已计划要迁移部分小贩至该中心。