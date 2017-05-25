【槟州议会】为拯救槟州 法力请病假也出席 北马新闻

（槟城25日讯）巫统浮罗勿洞区州议员拿督法力请病假也出席州议会，只为了拯救槟州!

他说，国阵执政时，征用不少土地，如果希联继续执政，恐怕这些土地都将会被卖掉。

所以他希望槟州人民在来届大选，以行动及智慧作出选择来拯救槟州。

他重申，为了拯救槟州，即使他喉咙痛于昨天及今天请病假2天，也抱病出席州议会。

法力于周四上午在州议会反对党领袖办公室召开记者会时，如此指出。

查哈拉抨槟希联已“死亡”

另一方面，槟州议会反对党领袖拿督查哈拉，以北海清洁沙滩非法营业的海鲜餐厅，在威省市议会发出22张传票后依然营业。不过，对丹绒道光的小贩第一次执法就展开充公行动，抨击槟州希望联盟政府已经“死亡”。

她说，国阵已证明由行动党领导的槟州政府在执政期间不断卖地，而这些地段应该是交由槟州发展机构发展。

她也说，槟州政府更注重大型的私人发展计划，并没有照顾槟州人民的权益，尤其是私人医疗旅游，使到很多槟州病患等不到病床，因为很多4到6人病床的病房变成总统套房，让州内人民无法享受平民医疗服务。

同时，查哈拉认为，这次议会可能是第13届最后一次槟州议会召开的会议。她也对巫统10名议员在辩论的表现感到满意。

与会者有柏淡州议员沙立夫、本那牙州议员莫哈末再因。