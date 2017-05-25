【槟州议会】小贩不满摊格被拆 示威要求民众礼堂摆摊 北马新闻

（槟城25日讯）不满麦曼珍青屋区街边非法小贩摊格被拆除的摊贩，周四下午亲自到州议会示威，并要求州政府让他们在当地的民众礼堂摆摊，以让他们渡过经济难关。

纳兹尔：州政府“劫贫济富”

麦曼珍青屋区街边非法小贩摊格拆除事件风波未平，约10名遭拆除摊格的小贩于周四到州议会抗议。小贩代表纳兹尔（52岁）对媒体表示，州政府将该民众礼堂出租予狮子会作为“救灾中心”，但却不帮助贫穷的业者是“劫贫济富”的行为。

他表示，该礼堂已荒废多时，目前已长满草，因此当局应开放让他们使用。“我们在当地摆摊45年，如今却遭驱逐，且州政府也没安顿我们，让我们不知何去何从。”

他指出，由于政府委派的新地点不合适，导致各小贩生意很差，所以有数名小贩遭拆除摊位后，曾返原地并改用桌子，临时摆摊继续做生意，但却遭当局开罚单。

“我们今天来就是要让议员们知道，当他们吃饱肚子时，我们却还在饿肚子。”

林峰成：因扩建道路小贩才须搬

对此，槟州行政议员兼峇眼惹玛区州议员林峰成表示，由于扩建道路工程展开，所以北海麦曼珍青屋路边小贩才必须迁移。

“该地区住屋都已搬空，有关小贩也已没生意可做，只是售卖食物及饮品给附近的一些外劳而已。”

他说，附近工厂也都有食堂，在该地区住屋搬空后，小贩也失去原有的顾客。

他透露，该地区一些小贩，虽然原本也获威省市政局发出的执照，但在当局执法时，有关执照已被取消。

他补充，槟州政府的政策，如果住屋建立在州政府土地上已有一段时期，即使是非法，州政府也将给予人道援助，以及有关住屋如果拥有临时地契或门牌，则将获一屋赔一屋。

他续强调，当然，赔偿的房屋为廉价屋。

他反驳被令迁移小贩指责，即他不愿会见他们，在事实上，他已会见受影响小贩，只是州政府是在扩建道路，不是卖地，因此才要他们迁移。

他说，有关受影响小贩合共有10多个，但并非每一个小贩每天都营业，而且一些小贩档口为临时搭建。

他是于周四中午在北海麦曼珍青屋区路边小贩在州议会会议厅外示威后，受询时如此指出。