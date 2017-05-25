路障警示牌移走引误会 车主违例驶入海墘新路 北马新闻

（槟城25日讯）乔治市海墘新路及支路实行改道试用至今已进入第7天，但因市政厅工友将放置在台牛后路头和本头公巷路头的障碍物及设置在路中央的警示牌移走，民众却误以为改道计划告吹，而持续违例右转驶入海墘路。

当地民众是于周四上午9时，发现市政厅工友将障碍物及部分警示牌移走，而误以为改道计划是否已经告吹。然而，槟岛市政厅基本建设与交通常务委员会交替主席峇迪亚及彭加兰哥打区州议员刘敬亿受询时强调，改道计划仍在进行中，道路使用者必须遵守交通规则。

刘敬亿指出，当改道计划试行的初步阶段时，市政厅会将障碍物和警示牌设置在相关路段，以提醒及让民众习惯这些路段已改成单行道。

“一旦正式落实改道后，障碍物将会搬走，民众需要提高个人意识，适应新的改道计划。”

他说，要是市政厅需要每天都派员在相关路段站岗指挥交通，那反而是意味着改道计划失败，如今移走障碍物之后，让有关单位观察路况之后，再作打算。

他说，改道计划早在各大报章上详细报道，而且市政厅在相关路段设路障和警示牌以警惕交通使用者。“每名驾驶人士都是通过驾照考试的聪明人，理应早已掌握基本的警示牌知识，倘若看见“不可入内”警示牌仍固执驶入，则后果自负。”

首3天派员维持交通

峇迪亚指出，一般上市政厅在实行改道计划的时候，前几天会在相关路段设置障碍物和更多警示牌，以告知司机们“此路不通”，而且也会在前3天派员站岗以维持交通秩序，是根据标准作业程序去实行改道计划。

对于“不可入内”警示牌设置在路中央，他回应，部分驾驶人士会以“警示牌设置在路旁，我一时没看见”，所以他们在改道计划实行的前几天，将警示牌设置在路中央，确保司机们100%看见警示牌。

他表示，市政厅工友不可能每天都会在该路段派员站岗指挥交通。至于对于固执以及贪图方便的驾驶人士继续违例驶入单行道，当局则会交由交警跟进及取缔。该项改道计划是于5月20日晚上10时开始实行及将试用3个月。海墘新路（Lebuh Victoria）、本头公巷路头（Gat Lebuh Armenian）、本头公巷（Lebuh Armenian）、打石街路头（Gat Lebuh Aceh）、打石街（Lebuh Aceh）、台牛后路头（Gat Lebuh Melayu）及台牛后（Lebuh Melayu）改为单向行驶。