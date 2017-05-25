设垃圾分类讲解摊位 陈宗兴宣导可回收物 北马新闻

（大山脚25日讯）你是否对“可回收”与“不可回收”的垃圾分类产生混淆？威省市议员陈宗兴首设垃圾源头分类讲解摊位，向困惑的民众加以解释，进一步加深市民的环保意识。

随着威省市政局将在6月1日开始正式执行垃圾源头分类政策，陈宗兴今早特邀LA21地方议程官员、市议员胡智胜等，在甘榜峇鲁巴刹主要入口处设立摊位，向市民宣导垃圾分类仪式与误区。

陈宗兴说，当局为有关政策进行了长达1年的宣导工作，一旦开始执法，将直接开出罚单予没有进行垃圾源头分类者，因此他捉紧时间再进行宣导工作，希望市民关注以免被开罚单。

据知，一张罚单最高罚款额达250令吉。

陈宗兴说，市民须在每周六，将可回收的垃圾放置在垃圾桶外；不可回收垃圾如厨余或其他不可循环垃圾，则放置在垃圾桶内。

多夹层或层压包装物不能回收

LA21地方议程执行官员周荣生指出，因大马目前没有处理多夹层或层压包装物的相关技术，因此，凡是经过蜡、过胶（laminate）、漆等夹层或层压处理的包装纸或塑料，都无法再循环使用，而被列为非回收物。

饼干纸袋、牙膏软管、纸张包裹袋以及即溶饮料袋等表面油亮的包装袋，其实都含有油漆成分；即使是杯面或碗面、盒装冰淇淋等看起来是以纸制作，但其实内里有一层蜡，都是无法再循环使用。

周荣生补充，卫生纸巾也被列为不可循环物，是因为纸巾碰到水及溶解了，无法再提取使用。他表示，盒装饮料是以纸、铝箔及塑料制成，且可通过分解技术提取出来，因此列为可回收物；铝罐、玻璃瓶、纸张及塑料瓶子等，也是可回收的垃圾之一。出席活动者尚有威省市议员胡智胜、武拉必区州议员王国慧助理陈亮宏及陈汉荣。