女星印度晚上购物遇险 遭多男跟踪被误当鸡 娱乐新闻

在民视8点档《春花望露》演倪齐民元配的女星德馨，学印度舞1年多，还前进德里进修、买舞衣行头，不过她娇豔欲滴的样子，白天走在印度街头一直被民众要求合照，但晚上出门购物，竟被一群当地男子误认流莺，虎视眈眈跟踪了半公里，她苦笑说：“那种气氛实在让人毛骨悚然！”

德馨自认从小就没舞蹈细胞，但看到宝莱坞电影的欢乐歌舞，兴起学舞念头，她说：“一开始学肚皮舞，但肚皮要肉才有美感，后来又学东印度的奥迪西舞，过去是庙宇前的舞者表演，强调手势，也去新德里大剧院看豪华歌舞秀，结合特技表演，大开眼界。”

只是她也感受到印度街上治安不好，入夜后几乎没有单身女子出没，才会被盯梢，吓得差点拔腿狂奔。德馨因为学舞开启了运动细胞，竟然还和廖家仪一起上壺铃课程，并考到证照，她笑说：“小时候我都是那种体育课会装病的人，完全没想到会有这一天！”而且162公分的她，从53公斤瘦到刚刚好的50公斤，算是意外的福利，她说，“之前是考上第一阶的证照，现在要挑战第二阶了”，显然不只兴趣，已练出专业度啦。