户外跑藏危机 注意周遭环境·尽量与伴同行 大城小镇

报道/摄影:陈添兴

（槟城25日讯）防身配备、路线规划、时段分配、警觉意识，户外跑步隐藏危机，安全意识及防范缺一不可。

发生于本月9日的“24岁年轻女子跑步遇劫”事件不但令人感到震惊，更引发了户外运动危机议题。

该名遇劫梁姓女子是于当天傍晚期间，前往敦林苍祐大道The Light高级住宅区附近的跑道跑步时在阴暗处遭到孟加拉籍劳工持刀抢劫，且该名女子在遇劫过程中由于左手及左脚受到刀伤所以送院急救。所幸，相关嫌犯于竖日也已遭到警方拘捕以作调查。

针对上述事件，来自槟城的一名超级马拉松跑步者卢恩慈坦言，此事的发生令人感到担忧之际，也唤起了人们对于户外运动的安全意识及防范。

卢恩慈：跑伴互相照应

她直言，选择到户外跑步确实隐藏一定危机，所以最好有跑伴随行，以便可以互相照应。

她说，一般上人们都会选择在天未亮，即清晨5至6时到户外跑步，因为此时段的气候并未过于闷热。

她表示，也有人喜欢在傍晚以至入夜时段跑步，不过由于此时段的周遭环境已经渐入昏暗，所以跑步者需要提高警觉意识。

同时，她也奉劝跑步者选择人潮较多的户外跑步，且如植物园及槟岛市政厅公园的绕圈跑线相对于直线来往跑线来得安全。

不过，她说，由于加巴星大道、皇后湾广场及峇六拜工业区沿海脚车道的无阻跑线，所以许多跑步者，特别是马拉松跑者较为喜欢到这种直路跑线的地点练跑。

目前于新加坡托福园安宁看护所担任护士的卢恩慈，依然经常参与本地的马拉松赛事且为常胜军，最近一次的参赛则是于5月13日所展开的“Penang Eco 100”（槟城生态100）超级马拉松赛，而她所参与的则是长达166公里的赛事组别，并使用了34小时28分中完成赛事，夺下第四名的佳绩。值得一提的是，该赛事前三名得主皆是来自外国的男参赛者，而卢恩慈也打破了大马166公里超级马拉松赛的记录。

此外，卢恩慈也表示，由于经常需要练跑，所以她都会选择在傍晚时间开始跑步至晚间，不过她说，在跑步时她都会特别注意周遭的环境，以防发生任何意外事件。

常换跑步地点时间 防被不法之徒盯上

“定时更换跑步地点及时间，以防被不法之徒盯上。”

卢恩慈表示，由于有些跑者会固定的在同一个地点及路线跑步，让一些有意图的不法之徒盯上，然后趁机下手干案。

她也劝告跑者们，可以不定时的更换跑步路线及时间，以避免成为罪案的受害者。

另外，她说，很多跑步者都会选择在跑步时戴起耳机听音乐，而忽略了周遭的环境。

“跑步者除了要专注跑步外，其实也需注意周遭的环境，特别是单独前往人烟稀少的地点跑步时，最好还是不要听音乐跑步，以避免忽略身边的状况。”

遇袭吹口哨引关注 带喷雾剂击退男性

卢恩慈认为，为了保护自身的安全，特别是女性跑步者在户外运动时，可随身携带防身物，如口哨及喷雾剂等，以备不急之需。

她直言，跑步者在运动多数都会希望可减轻身上携带物品的负担，但是一些随身防身小物品却可在紧急之时发挥一定的作用。

“口哨其实是个挺有用的随身防身物，因为一旦遇到需要求助之际，或是引起更多人注意时，就可派上用场。”

此外，她认为，由于女性的力量不比男生大，所以在危急时可能无法单凭个人的力量击退男性，所以喷雾剂就成为一个有用的防身工具。

跑道装置闭路电视 派员驻守加强巡逻

卢恩慈呼吁州政府及警方，在户外跑道上装置闭路电视，以及派员驻守及加强巡逻。

她相信，只要执法单位加强一些安全措施，就可发挥一定的阻吓效用，歹徒也不敢轻举妄动。

她也希望警方可在工业区沿海大道上的脚车道上设立驻守点，以让在户外运动的脚车骑士或是跑步者，可随时向警方求助，且当然这也可发挥一定的警惕效用。

接着，她补充道，相信在获得各方面的协助下，这将可降低户外运动人士面对危害的几率。

【户外运动及跑步的合适地点及路线】

1.植物园

2.青年公园

3.旧关仔角

4.新关仔角

5.加巴星大道

6.工业区沿海大道脚车道