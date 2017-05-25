【槟州立法议会】拉昔：2014年至今数据显示 槟自杀率偏高达118人 北马新闻

（槟城25日讯）槟州自杀率偏高！在过去两年5个月内，槟州自杀人数多达118名。

槟第一副首长拿督拉昔说，根据警方提供的自杀案例数据显示，自2014年至2017年的自杀人数共有118人，分别为93名男子及25名女子。

他指出，在118人中，占68%（即80名）涉及自杀案的人士年龄介于19至44岁。

该数据显示，2014年至2017年5月的个案自杀原因分别为因家庭问题4宗、拖欠债务3宗、精神病5宗、情侣之间的误会2宗及精神压力7宗。尤其在各种自杀原因中占最多的是，自杀原因不明案例即97宗。

他在槟立法议会代槟州卫生事务委员会主席阿菲夫，针对公正党马章武莫区州议员李凯伦口头提问有关槟州自杀数据及什么原因造成自杀增加时，公布此数据。

他说，2014至2017年5月，占最多的自杀个案为华裔共有61名（44名男子及17名女子），其次是印裔31名（26男子及5名女子）、巫裔及尼泊尔籍分别8名（男子）、缅甸籍5名（4名男子及1名女子）、越南籍2名（男子）、孟加拉籍1名（男子）、印尼籍1名（女子）及泰国籍1名（女子）。

李凯伦说，上述自杀案例占97宗为自杀原因不明，这是否警方没有深入调查？

他说，太多自杀案的发生原因不明，此情况令人担忧！

他希望警方能彻查有关自杀案，以查明真相。