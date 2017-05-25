售普腾和莲花予吉利 多元重工业高开8.3% 经济新闻

（吉隆坡25日讯）随着多元重工业有限公司（DRBHCOM,1619,工业产品组）将独自持有的普腾控股有限公司（Proton Holdings Bhd）49.9%股权，脱售予中国浙江吉利控股集团（Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd），该股恢复交易，今日早盘交投炙热中高开8.33%,一度上涨至1.86令吉高位。

闭市时，多元重工业略收窄涨幅，挂1.72令吉，仍涨4仙或2.38%，一共有7069万5600股易手。

同时，该股也是大马交易所的第二大热门股。

多元重工业预计，与吉利双方将在7月签署最终协议。

与此同时，多元重工业也将保持该集团在普腾的控股权。

这项交易的部分协议包括将独自持有英国汽车制造商莲花（Lotus）的51%股权，脱售予吉利，也意味着该集团撤出跑车市场。

根据星期三签署的协议，多元重工业将部分股权脱售给吉利（通过新股发行），并将莲花全面脱售予吉利和Etika战略。多元重工业和吉利将分别拥有普腾的50.1％和49.9％股权。

丰隆投资银行研究行报告称，普腾价值为15亿令吉，莲花为5.6亿令吉。

普腾与吉利将共同制定普腾十年计划，以挽回其在马来西亚汽车业和东盟市场的领导地位。

“这笔交易是正面的，因为多元重工业将获得5.6亿令吉的现金（来自处置莲花）和普腾的非核心资产和投资，包括莎阿南土地和普腾汽车城。

“此外，吉利作为普腾合资公司，将减轻多元重工业的负担，而多元重工业可以将资源重新集中到其他战略业务中。

“基于零件总额的20％折扣，我们保持买入建议，目标价从2.22令吉调高至2.58令吉的。”