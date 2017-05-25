收益上扬67% 东家首季净赚9200万 经济新闻

（槟城25日讯）大马主要交易板房地产公司—东家集团（E&O，3417，产业组），今年度的第一季净利润高达137％比上一年上涨67％。

据该集团报告显示，截至3月31日，税后利润为9193万令吉，而去年年尾只是3883万令吉。由去年同季收益4亿2218万令吉上升至亿7476万令吉。

对于盈利的大幅度提升，集团董事经理Kok Tuck Cheong表示：“2017财年的成绩归功于正在进行的高收益的房地产项目，以及竣工房地产销售量的增加。”

该集团物业发展部分的营业收入5亿9366万令吉以及营业利润1亿8220万令吉，保持了核心业务驱动。这些强劲的业绩是来自今年已完成的房产项目，包括The Tamarind、Amaris Terraces、Andorra Skyloft Terraces in Seri Tanjung Pinang(STP)以及the Princes House project in London。Andaman Condominiums亦是高销售额的项目之一。

“全年强劲表现反映了集团对资源的审慎管理和灵活的调整策略，以适应这个不断变化的商业环境。”

“全面增强的财务状况，使我们更着重于物业发展，特别是STP2。”STP2是东家集团子公司Tanjung Pinang Development Sdn Bhd（TPD）的填海项目，最近获得了Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)的支持，在项目阶段2A（STP2A）中加入成为战略合资伙伴。

Kok透露STP2A的填海工程继续进行，预计2018年下半年完工。“从长远来看，STP2A估计有200亿令吉的发展总额及预计15年的发展期，将使东家集团迈向下一个新高。”