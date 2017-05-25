令吉涨至4.2770兑1美元

（吉隆坡25日讯）美元表现疲弱，以及受到普腾成功脱售近半股权给吉利的消息之激励，今日令吉兑美元汇价进一步走强。此外，令吉兑美元以外的其它主要大多增值。

令吉兑美元汇价闭市时报4.2770/2800，较昨日之4.2910 /2950升值。开市时，1美元兑4.2760/2810。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0891/0926稍走强至3.0872/0911、兑每百日圆由3.8371/8417趋稳至3.8222/ 8262、兑英镑由5.5706/5775增值至5.5396/5460，以及兑欧元由4.7952/8014走软至4.8005/ 8047。

随着周三传来第一国产车普腾宣布把49.9%股权给中国浙江的吉利控股公司后，令吉旋即受到热捧，并在昨午开始止跌回升，兑美元的汇价更在今天进一步上升。 此外，尽管美联储5月会议纪要似乎表明大多数央行官员仍然执意要求6月加息，但美元指数不升反跌，更加强了马币的升势。

衡量美元对六种主要货币的美元指数周三下跌0.17%，在汇市尾市降至97.185。

另外，中国外汇交易中心公布，5月25日人民币对美元中间价报6.8695，较上一日升值63个基点。此外，1欧元兑人民币7.7199元，100日圆兑人民币6.1637元，1港元兑人民币0.88203元，1英镑兑人民币8.9275元，1新加坡元兑人民币4.9688元及人民币1元兑0.62313令吉。