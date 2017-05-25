取缔非法移民遇反抗 移民局女官员被推倒昏迷 国内新闻

（吉隆坡25日讯）移民局官员取缔非法移民行动中遇到反抗，一名女官员被推倒跌地昏迷，另有官员与外籍移民，在发生冲突中受伤。

当局是在这项团结突击行动中，拘捕102名非法外籍人士，大部分皆是非洲黑人。

移民局副总监（行动）拿督嘉化发表媒体声明，来自布城、雪州、首都与森美兰州的120名移民局官员，与民防部队人员，于星期四午夜零时15分，在甲洞逸福园一带，展开取缔行动。

执法人员在行动，有一批外籍人士与执法人员发生肢体冲突并企图逃逸，其中14名外籍人士受到轻伤，一名女官员在过程中被推倒受伤倒地昏迷，也有一些官员遭到轻伤或扭伤。

不过，所有企图逃走的外籍人士悉数被捕，所有受伤官员被送往士拉央医院接受治疗。

执法人员共检查156人，其中102人在行动中被拘留，他们涉嫌抵触各种移民法令。

当局的目标是当地的非洲黑人，他们被指影响公共秩序，常被投诉滋事。

落网者中其中尼日利亚籍男子占80人，另外有一名塞内加尔籍男子、3名孟加拉籍男子、一名印尼籍女郎、一名菲律宾籍女郎、两名泰国女郎与14名尼日利亚籍女郎。\=

他们的年龄20至45岁，因无法出示证件、疑拥有伪造证件，以及其它抵触1959／63年移民法令（2002年修正）的行为，他们随后被送入武吉加里尔拘留中心。\=#