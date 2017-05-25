从小住到老没交过门牌税 红灯角排屋被追数千元 北马新闻

（槟城25日讯）市政厅官员突然开单要求缴付数千令吉门牌税，令居住在红灯角其中一列排屋的居民感到错愕。

该列排屋的居民代表戴良学指出，市政厅官员在23日（周二）早上突然亲自到每一间排屋，向该列的13间屋子的住户发出罚单，指他们拖欠了门牌税多年，并勒令他们在1周内还清累积的门牌税。

“我本身就中了7000多令吉，其他居民也中了大约6000多到9000不等，这里的居民几乎全部都是退休人士，要我们一时间筹到1000令吉都很难了，何况是数千令吉。”

他说，他从小就住在该位于林萃龙医生路头的排屋长大，而屋子以前由父亲租下，在父亲去世后，他依然继续住在该处，而他们13个受影响的住户一向来都没缴付门牌税，也不曾接获市政厅的来信要他们付钱。

没列明拖欠多少年

他也留意到所开出的罚单内没有清楚指明他们拖欠的门牌税有多少年，只是列出了他们需要缴付多少拖欠的款额。

“我已经致电槟行政议员曹观友的助理，并已经预约在明日（周五）早上，到光大52楼将这个问题反映给他们，希望能得到他们协助解决。”

他提及，如果真的是他的问题，他愿意缴付所拖欠的门牌税，但也需要市政厅宽容，让他以分期付款方式缴付。

开罚单对象是屋主 若不能缴清可协商

槟岛市政厅财务常务委员会交替主席黄顺祥受询时指出，根据居民出示的罚单所见，该单是针对屋主开出，如果其中的居民并非屋主，他们可以事先到光大12楼（财务估计部）或15楼（财务部）了解情况。

他也指出，任何民众在接获类似的单，都可以直接到以上2个部门询问。

而若民众无法一次性缴清累积的款额，财务部也能和他们协商如何处理。#