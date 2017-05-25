逃税案上诉失败 判监禁21个月 梅西循例缓刑 体育新闻

(马德里25日综合电)西班牙最高法院驳回梅西和父亲对偷税漏税指控的上诉，维持对梅西21个月刑期，而父亲刑期从21个月减为15个月，但两人不会真的被送进监狱服刑。

法院指控，2007到2009年间，梅西和他的父亲欺瞒了个人肖像权所获得的1010万欧元(约4850万令吉)收入中的410万欧元(约1968万令吉)的税款。

2016年7月，巴塞罗那地方法院判处梅西偷税漏税的罪名成立，他被判处21个月的监禁，他的父亲豪尔赫也被判处21个月的刑期。梅西和父亲对于判处结果不满，随后提起上诉。

北京时间5月24日，西班牙高等法院做出了维持原判的决定，梅西21个月的刑期未变，但因为补缴了税款，他的父亲豪尔赫的刑期被减为15个月，但这并不意味着梅西需要入狱服刑。

根据西班牙有关规定，被判监禁两年以下者只要未犯下其他罪行，便可获得缓刑，所以梅西和他的父亲事实上并没有真正需要经历牢狱之灾的危险。

梅西曾表示对逃税不知情，“我只专注踢球，我相信父亲和律师，我从没觉得他们有欺瞒我的行为。”但法院认为梅西即使没有主观上故意的税务欺诈的目的，但因为从中受益，客观上不能推卸掉自身的责任。

梅西是历史上获得金球奖次数最多的球员，也是西甲历史射脚榜上的头名。在刚刚过去的这个赛季，他又以37个进球再度加冕西班牙甲级联赛最佳射脚。