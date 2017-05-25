冀助国足重整雄风 新帅：请给我时间 体育新闻

(吉隆坡25日讯)大马足球总会周三在瑞吉酒店为马来亚虎新主帅“教授”温加达主办上任后的第一场新闻发布会，他希望自己能带领国足重塑辉煌。

64岁的温加达来自葡萄牙，他在亚洲、欧洲拥有丰富的35年执教经验，他能够用一口流利的英语与媒体交谈，他表示已经做好准备接受改变国足命运的挑战，但要求支持者不要指望他可以在短期内实现愿望。

“在获得东姑依斯迈(大马足总会长)的支持和拥有高素质的球员后，我希望国家队能够达到另一个层次。”他接着说：我不是立即交出成绩的教练，因为我们必需通过艰苦工作才能取得积极的成果，我会尽我所能，让大马足球队重获辉煌。”

他表示不太了解大马足球，但知道国足的成绩，他说：“以前的表现已经不重要，我加入这个大家庭的目的是为未来而努力。”他上任后的第一个任务就是带领国足出任2019年亚洲杯入选赛，将在6月13日主场对阵黎巴嫩的比赛中上演首秀。

原定6月8日做客朝鲜的比赛再次被展延。对于要用多长时间让国足进步，他说：“每位教练都认为时间不够用，穆里尼奥曾是我的学生，他的父亲是我的教练，他对我说过，你必须要用失败或花数百万英镑购买球员才能组成自己想要的球队。”

“我曾在1996年亚洲杯开始前1个月接过沙地阿拉伯主帅一职，但我们最终赢得了冠军，所以我想要强调的是，时间是无法用来衡量成绩。”葡萄牙人如此说道。东姑依斯迈呼吁球迷和媒体一起支持国足，一同为美好的未来而努力。

公布新26人名单

温加达也公布了国足对垒篱笆能的26人大名单，其中13位球员是上一轮缺阵的球员或新人，包括10位柔佛DT球员(沙菲克、马哈里、阿占姆丁、阿米鲁哈迪、艾迪查福安等)和3位彭亨球员(诺阿占姆、阿末沙敏、旺扎哈鲁尼占)。

会长盼州队放球员参加东运

另外，大马足总会长东姑依斯迈视22岁以下国家队参加吉隆坡东运会为特别任务。他希望州队放行球员参加备战东运会的集训，毕竟大马本次是以主场身份参加东运会，“由于不是国际足总的赛事，一些球队不肯放行球员。”

“但这却是一项特别任务，我们希望球队借此踢出佳绩，毕竟我们是本届东运会的东道主。”为了成为榜样，他将会放行他的球员参加东运会，他也希望其他球队也能放行球员参赛，不过马足总还是会尊重其他球队的决定。