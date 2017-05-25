爆C罗涉偷税3841万 刑事重罚还是从轻发落? 体育新闻

西班牙最高法院驳回了梅西和父亲豪尔赫对偷漏税指控提起的上诉，维持21个月的监禁。随后西媒透露了C罗涉嫌逃税案件的最新进展，葡萄牙射脚在2011年到2014年累计逃税800万欧元(约3841万令吉)，有可能被追究刑事责任，也有可能逃脱重罚。

C罗在2009年加盟皇马，他通过维京群岛的公司来逃避应该在西班牙缴纳的个人肖像权税款。在梅西因为同样原因被严查之后，C罗很快做出了补救举措。他在2014财年开始正常缴税，并且在2014财年补缴了自己在2009和2010年偷漏的税款。

但在2010到2014年中，C罗仍然逃税800万欧元，这笔钱他并没有补缴。该如何对待C罗？西班牙司法部态度并不统一。一种观点认为，C罗在2014年已经补缴了他在2009年和2010年偷漏的税款，这意味着他已经在做弥补了。

C罗在处理问题时的积极方式，使得他不应该受到重罚，只需给他行政上的处罚即可，例如让他补缴税款并处以罚金。另一种观点认为，虽然C罗通过补缴部分税款进行弥补，但他仍然触犯了法律，他应该受到法律的惩罚。

梅西在被查出偷税漏税后也立刻补缴了税款，但仍然被判监禁21个月。要知道，梅西偷税金额仅为410万欧元(约1968万令吉)，C罗的数额几乎是跳蚤的二倍。