因模特女友没戴头巾 伊朗门将遭殃被禁赛 体育新闻

(德黑兰25日综合电)在世界足坛球员们被禁赛的原因各种各样，但伊朗门将默森弗鲁赞的遭遇肯定不同寻常。本周弗鲁赞被伊朗足协道德委员禁赛3个月，原因是他的模特女友发布的一张照片没有按照伊斯兰教规佩戴头巾！

29岁的弗鲁赞目前效力于伊朗顶级联赛的萨巴库姆队，他是一位出色的门将。他曾入选过伊朗国家队，并随队获得了2015年亚洲杯亚军。弗鲁赞女友娜茜姆是一位模特。此前她在社交网络上发布了没有戴头巾的照片。

而根据伊斯兰教规，女性必须戴上头巾遮挡头发，只能露出面部和手部。伊朗足协道德委员会表示，“这种行为不遵守伊斯兰准则和道德，损害了伊朗足协和足球的形象。”因此对弗鲁赞做出处罚。

弗鲁赞已经宣布上诉，并通过社交网络感谢支持自己的媒体和球迷。近期也许是受到伊朗总统大选的影响，伊朗国内对女性的“出格”装扮管理变得更加严格。很多没有戴黑色头巾穿黑色长袍的女性被警方随意逮捕甚至羞辱，称她们是妓女。

《纽约时报》称，有人在社交网络发起名为#WhiteWednesdays的抗议活动，邀请女性甚至男性戴上白色头巾拍照并发到网上，以此反对伊朗这种做法，称妇女有权择想要穿什么。