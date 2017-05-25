普腾已非国产车 敦马感慨国家象征已沦丧 国内新闻

（吉隆坡25日讯）随着中国吉利昨天与多元重工（DRB-Hicom）达成协议，收购普腾近半数股权，作为国产车第一推手的前首相敦马哈迪感慨，普腾已非国产车，而国家象征已沦丧。

“普腾已成外国车，我们失去了国家象征。”

他也是土著团结党总裁，他昨晚出席该党在吉隆坡苏丹苏莱曼俱乐部举办的讲座时说，虽然普腾存有瑕疵，但环顾全球发展中国家，并无人可自产汽车。

“30年的时间内，只懂驾车的人民，学会了制造汽车……他们在短时间内学懂。其他国家须50至100年自产汽车。”

他承认，普腾虽曾存有不足之处，如电动车窗故障，但这也是陈年往事，如今只需一键，车窗即可上下。

因此，他不解为何普腾须向中国出售股权，以学习其科技。

“我们如今每年出产3种车款，可惜的是，国产车已不再是国产车……我们日后购买普腾，买的是外国车，因为国产车（普腾）已经出售了。”

随后，马哈迪接受记者访问时说，政府无力再扶持普腾，肇因是政府已“破产”。

“这是盗贼政府。钱乱花。”

1983年，马哈迪上任第4任首相的第二年，便创立普腾。早前，多元重工从国库控股买下普腾43%股权之后，就把普腾私有化。

去年，普腾接获政府援助15亿令吉，要求转亏为盈，并寻找外国合作伙伴。于是，多元重工昨天与中国吉利达成协议，将收购普腾的49.99%股权。

第二财长拿督佐哈里阿都见证签署仪式时强调，普腾仍是国产车，最新的合作进展将让普腾恢复昔日辉煌。

该党主席丹斯里慕尤丁、署理主席拿督斯里慕克里也有出席讲座。

马哈迪坦承，人民公正党实权领袖拿督斯里安华，是希望联盟的首相人选之一。

不过，他强调，希联须先赢得大选，否则一切皆枉然。

“如果没有胜利，则没有人可以成为首相。重要的事情是赢得选举，任何人都可以成为（首相）人选。”

他是受媒体询及对安华为希联的首相人选的立场时，这么指出。

对于何时圈定首相人选，马哈迪强调，希联可在拿下选举胜利后这么做，如果没有胜利却圈定人选，那也只是自爽而已。

马哈迪嘲讽年轻富豪刘特佐，身为纳吉的“理财顾问”，却不敢回国。

不过，他认为，刘特佐虽然不敢回到马来西亚，其实也无需担心，只要总检察长丹斯里阿班迪在任，就不会受对付。

“有总检察长（阿班迪）在这里，你不会被捕……但是你若回来，我们会揍你，我们会掌掴你。”

一个马来西亚发展公司课题爆发后，刘特佐一改高调姿态，鲜少在媒体镁光灯下出现。

马哈迪在讲座上，讥讽刘特佐年纪轻轻，却能为纳吉提供“理财忠告”。

针对旅游及文化部长拿督斯里纳兹里要求他公布任相22载期间的大选收支，他认为，纳兹里暗指他“偷钱”。

“他可以抛出这些指控，还可以报警。但我归还了所有礼物，包括我还在担任首相时收到的26辆车。”

他说，纳兹里可以去浮罗交怡，看看他还了什么，而这（些东西）总值100万令吉以上。

昨天，纳兹里挑战马哈迪，公布在担任首相与巫统主席的5届大选收支。