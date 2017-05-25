慕尤丁发誓 没拿过26亿一分钱 国内新闻

（吉隆坡25日讯）土著团结党主席丹斯里慕尤丁发誓，他绝没从首相兼巫统主席拿督斯里纳吉的26亿令吉政治献金中拿过一分钱。

他强调，那些钱并非进入他的口袋，而指他（在26亿令吉政治献金里）分了一份羹，是对他的诽谤。

“这是诽谤。（我）以上苍之名（发誓），我没有拿到一分钱。”

他昨晚在该党在吉隆坡举行的讲座，就旅游及文化部长兼巫统最高理事拿督斯里纳兹里的指责，这么回应。

上周日（21日），纳兹里在巫统海外俱乐部晚宴上承认，收取纳吉26亿令吉的部分资金，作为本届大选的竞选资金，同时声称巫统前署理主席慕尤丁和前副主席拿督斯里沙菲益收到更多钱。

他解释，2013年大选之前，巫统各支部都从巫统总部拿到2万5000令吉的修缮房子资金，基于慕尤丁当时手上掌控逾百个巫统支部，因此应拿到逾250万令吉。

慕尤丁解释，纳兹里所指的是巫统拿到那些资金，它可没进入他的个人口袋。

他重申，26亿令吉政治献金的确是进入了纳吉的个人银行户头。

他也回溯前总检察长丹斯里阿都干尼在任时，向他提呈证据并汇报说，26亿令吉资金汇入了纳吉的个人户头。

“我之前已讲过这些，但是有些人，例如纳兹里，就总是搞不懂。”

他强调：“纳兹里说我拿到资金，但是根本就没有这种钱。他再也没有什么可说的了，才会抛出这种指控。”

土团党总裁敦马哈迪及署理主席拿督斯里慕克里也有出席讲座。

慕尤丁深信，国家出现庞大的税收空洞，可由杜绝财政疏漏来填补。

他说，每年总稽查司都会指出财政疏漏，约200至300亿令吉之间，因此政府若可妥善地治理国家，就不必实施消费税。

他是反击纳吉批评在野党疾呼废除消费税的言论时，这么指出。

早前，纳吉质疑，如果废除消费税，从哪找来每年420亿令吉的税收。

慕尤丁说，如果希望联盟执政，将会提高投资者对国家的信心，届时提供更多的工作机会，从而提高国家的税收。

马哈迪和慕克里发言时也强调，希联一旦执政，就会废除消费税政策。