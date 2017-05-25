马拉维恐怖分子作乱 菲南大批居民逃难 国际新闻

（马拉维25日综合电）菲律宾南部穆斯林自治区大城马拉维（Marawi）陷入混乱，政府军与恐怖分子作战，导致大批居民流离失所，数目不明的战斗人员与平民伤亡。

外电报道，从周二（23日）下午开始，菲律宾政府军和警察在马拉维，逮捕恐怖组织“阿布沙耶夫”头目哈皮隆，结果遭庇护哈皮隆的反政府武装“马巫德集团”顽抗，双方交火。

军方报告称，马巫德分子当天傍晚就占据了市立监狱，放出里面至少107名犯人，夺走狱警的枪枝与车辆。

这批恐怖分子一度占据了市政府、一所医院、市区多座建筑物和2座大桥，焚烧了一所天主教教堂与2所学校。

他们还胁持神父、神职人员及信众等十多人，悬挂恐怖组织“伊斯兰国”（IS）旗帜，又将当地一名警察首长斩首。

从电视画面看到，恐怖分子在部分建筑物升起IS的黑色旗帜，他们使用的车辆同样挂有IS旗帜。

马巫德集团与阿布沙耶夫的部分派系，据信已于2015年向IS宣示效忠。

由于冲突不断，当地数以千计居民被迫逃离家园，政府军与恐怖分子各自设立哨站，盘查往来车辆。

菲律宾军方24日（周三）晚间透露，政府军及警察已在马拉维市击毙13名武装分子，政府军及警察方面则有5人阵亡、31人受伤。