云南酒店煤气炉爆炸 烧伤游客事后被“软禁” 国际新闻

（昆明25日综合电）云南昆明一间温泉酒店日前发生煤气炉爆炸事件，一名来自吉林延吉市的路姓女游客，脸部及右小腿惨被严重烧伤。路女更指控事发后酒店虽然有安排她在酒店休养，但酒店安排的房间小、没有窗户，睡觉都需开门透气，疑似“软禁”，质疑酒店是用“艰苦的环境”逼她离开。

路女忆述上周二傍晚6时，她到昆明世博温泉酒店焗桑拿后，到自助餐厅吃饭时，一部正炸马铃薯的煤气炉突然发生爆炸，“太吓人了！一团大火扑面而来，把我的眉毛、眼睫毛都烧没了，腿也被烧伤了”，路女又指爆炸后视力一度模糊，“我的眼睛一度看不见，几分钟后才渐渐清晰”。

事发后，职员将路女送到昆明医科大学第二附属医院接受治疗，而她出院后获酒店方安排房间休养，并有专车接送其往医院换药。不过，路女的家属指出，路女受伤后曾向酒店提出全面身体检查，但酒店方声称路女只是烧伤腿部，若要检查或治疗其他部位，均需自己支付相关费用。此外，家属欲到房间探望路女时，竟被酒店要求购买280多元人民币（约175令吉）的桑拿票，双方经激烈争吵后，酒店方才作罢。

涉事酒店一名薛姓主管回应指出，事前曾有客人动过该煤气炉，始会发生煤气泄漏造成爆炸。对于家属指斥酒店“逼走”她们的说法，薛性主管声称事发后已为伤者安排专门有冷气的房间，接下来酒店也将会安排路女到酒店别墅区暂住。

至于买桑拿票一事，薛姓主管解释家属从桑拿男宾室上楼看望伤者，如不买票、更换洗桑拿的衣服，会影响其他客人，所以才产生误会，目前他们将带家属乘坐升降机或走楼梯，以解决问题。