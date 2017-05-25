黑心粽工场用发霉生虫馅 日制2000粒臭粽 国际新闻

当局捣破黑心粽工场。

黑工场卫生环境极其恶劣，制粽子的食材随地放。

警方在现场检走大量粽叶调查。

（北京25日综合电）端午节临近，粽子需求急增，不法商人亦趁此制售各种“黑心粽”赚钱！北京朝阳区平房地区警方、城管及食药监局周二采取联合行动，在黄渠村捣破一个私制粽子的工场，查扣6大桶、总重1800公斤的原材料。

该工场卫生环境极其恶劣，部分馅料已长出霉菌及蛆虫，煮粽时更传出酸臭味。工场每日制作近2000粒粽，运到北京著名商业区朝阳大悦城门前摆摊出售。目前涉事2人已被立案查处。

当局数日前接获民众举报，声称有人在黄渠村内自设工场私制粽子，且销量极佳。警方其后派卧底暗中调查，发现不法分子的工场设置在村内极隐蔽的地方，处处有人把风防范，稍有任何风吹草动，就会立即分散逃走。

此外，黑心粽工场卫生环境恶劣，逾100平方米的空间内，一半地方是床铺，棉被、床褥及衣服随意堆放。床前的地下放有数个大盆，里面装有米、粽子叶，盆内的水污浊不堪，粽子馅料更长出霉菌及蛆虫，放在阳光下暴晒“消毒”。煤炉上2个大锅则煮着数百只粽子，热气腾腾，惟闻上去完全没有粽香，反而传出一股令人恶心的酸臭味。

其中一名涉案男子表示，工场每日能制作近2000粒粽，并在附近农贸市场或趁夜在朝阳大悦城附近兜售，销量不俗。男子更承认他虽然有份制作，但自己绝不会吃。