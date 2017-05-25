德女为买楼卖初夜 底价481万

德国一名混血儿美女为求赚取收入支付学费及买楼，决定在网上拍卖自己的贞操，底价为100万欧元（约481万令吉）。她虽认为将自己的初夜以高价卖给一个素未谋面且会离自己而去的男子并不值得，但因为所得金钱可助她圆梦，故此仍决定拍卖初夜。

现年18岁的金（Kim）为德国及奥地利混血儿，自称可以提供医生纸证明自己是处女。金自言自己是受到罗马尼亚少女凯夫伦（Aleexandra Kefren）的启发，萌生拍卖初夜的念头。金其后联络专门协助拍卖初夜的网站，并在自我介绍中表明自己想出售初夜。

金表示她会将所得金钱用于学习，支付她到德国或奥地利首都维也纳读书的费用，同时会买一座大屋及名车，让自己过舒适生活。金又指，不论中标者来自何方，只要对方支付她车马费，她都会愿意前往一聚。

罗马尼亚少女凯夫伦早前声称为助家人解困而在网上拍卖她的初夜，后来被父母踢爆是谎言，更威胁要脱离关系。然而，争议反而为她带来更多知名度，据报最终其初夜由一名香港商人以230万欧元（约1198万令吉）投得。