雅加达巴士站连环自杀弹袭击 增至5死10伤

印尼首都雅加达东部一个巴士站附近，周三晚上发生怀疑连环自杀式炸弹袭击，造成至少5人死亡，包括3名警员及两名怀疑自杀式炸弹袭击者，另外有5名警员及5名平民受伤。

事发于晚上约9时，第一次爆炸在巴士站一个厕所内发生。约5至10分钟后，现场传出第二响爆炸声，引起现场民众恐慌。警方发言人表示，从现场损毁情况可见爆炸威力不小，有伤者需送院治理。警方消息指，袭击是针对护送当地一批巡游民众的警员。

从目击者拍摄得来的片段可见，巴士车站玻璃被严重震碎，碎片横飞，地面更有人体残肢。涉事巴士站的营运公司在网络社交平台推特发布贴文，表示事件是自杀式炸弹袭击。

国家警队发言人瓦西斯托向记者说，两名自杀式炸弹客涉及这次袭击，3名警员死亡。较早前他说相信只有一名袭击者。他说，对3名警员丧生表示最深切的哀悼。他又说，事件中亦有5名警员和5名平民受伤，两名袭击男子已告死亡。

暂未知何人发动袭击，但最近受伊斯兰国组织启发的武装分子发动连串袭击及阴谋袭击后，印尼当局一直处于高度戒备。

事发后中国驻印尼大使馆即晚发布安全提示，指目前暂无中国公民在事件中伤亡的报告，并提醒在印尼中国公民密切关注安全形势，尽量减少不必要外出。