玻3区将喷蚊雾 居民受促傍晚开窗 北马新闻

（加央24日讯）玻璃市大马花园、Hijrah园及Bukit Kaya Indah园出现8宗骨痛热症病例，其中华裔一家大小中招，住院治疗，因此玻州卫生局促请三个住宅区的居民合作，周五傍晚打开门窗，让当局喷射蚊雾，消灭住家周围的黑斑蚊。

玻州卫生局助理官员克里说，周五下午5时45分，当局将通过流动车的扩音器，先提醒居民将在傍晚6时30分喷射蚊雾，促请他们配合。他表示，上述三个住宅区的距离都相差不远，大约相隔200米，皆被列为黑斑蚊黑区。

他指出，相关住宅区的第一宗骨痛热症病例是于本月18日发生，最近一次则是今日（24日），共有8人中招，必须住院治疗。

另外，为了让居民踊跃参与卫生局于周六（27日）早上8时30分主办的“消灭黑斑蚊大扫除运动”，首相署部长特别事务官蔡天喜及陈仲，于周三下午到第一花园及Bukit Kaya Indah园去分派传单。

蔡天喜说，大扫除的集合地点位于Lorong Ria 2，希望居民合作，一起维持住宅区的干净，避免再有人感染骨痛热症。同时，卫生局官员也在那些无人出来回应的住家篱笆，贴上红色通知信，提醒他们隔天将会有官员再次检查他们的住家卫生情况。