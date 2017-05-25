陈诠峰：被控低价买洋房 彭文宝应支持首长停职 国内新闻

（槟城24日讯）马华槟州组织秘书陈诠峰促请反贪污的彭文宝支持槟州首长林冠英停职休假，并成立一个由行政议员曹观友为首的委员会执管槟州，直至首长被控滥权低价购买洋房案件审结后，证明无罪才恢复首长职务。

他表示，随着反贪污委员会已于去年6月，针对林冠英以低于市价向前屋主彭丽君购买位地宾鸿路洋房提出控告后，彭文宝和其槟州行动党领袖都应要求林冠英卸下首长的职务，并且休假。

他提醒彭文宝，根据行动党平时宣扬的先进国议会民主制里，首长如果面对严重指控，都会毫不迟疑地离开职务，直到他们被证明是清白为止，为何行动党领袖林冠英面对类似控状时，行动党却无法示范所宣扬的理念？他是于周三在州议会饭厅内召开一项记者会，如此指出。

“过去行动党对于国阵标准是，任何可疑贪污滥权，即使未交到法庭，他们都会要求有关人士辞职，但换作他们敬爱的林首长时，标准又不一样了”。

“我们担心此案将进入审讯后，在审讯过程中可能需要官员供证，若林冠英继续担任首长，不可避免的官员在供证时将倍感压力。既然行动党口口声声要求司法独立，案件能有公平审讯，就该让林冠英休假，直至法庭审讯证明他清白为止。”

陈诠峰也对近期槟州政府的海底隧道评估报告未出，两片数十亿的地段已交给发展商；槟州政府未经招标将位于乔治市太子道6英亩地段出售，以发展槟城医药城计划等的决策，感到担忧。

出席上述记者会尚包括槟州马仔结峇眼区会署理主席林海顺、财政沈耀权、副主席陈华盛、团结官许智勇、高渊区会组织秘书关显业、槟州马青副秘书黄德亮及代表黄奕伦。