林慧玮：需时散播廉洁种子 大马贪污情况还有救 国内新闻

（吉隆坡24日讯）大马反贪基金会（YARM）第三副主席林慧玮认为，马来西亚的贪污情况虽然是处于“生病”中，但还不至于病入膏肓。

林慧玮今日是在参与反贪会网络电台“MACCfm”的访谈节目上，被主持人询及如何看待大马的贪污情况时，这么表示。

“你说严重吗？我觉得还不至于病入膏肓，但是就是生病了。”

她说，很多普罗大众都非常厌恶或抨击领袖们的不廉洁行为，但自己却可以接受或认同身边的人行贿。

她认为，不论大贪或是小贪都是不正确的行为。

“我觉得这是社会生病了，才会有的现象，即使是小贪，也可能会延伸至大贪，甚至出现更可怕的行为。因此，我们要对症下药。”她说，本身一直都以积极和正面的态度看待我国的情况。

“可能这一代需要很多时间（灌输廉洁思想），所以我一直强调要从小开始就要散播廉洁的种子。”

她认为，人们想走捷径的心态，是促使贪污问题蔓延的原因之一。不论是行贿或是受贿都属不良勾当。

“另外，在我们批评他人时，也要检视自己，只有从自己开始反贪和廉洁，国家才能迈向更好的未来。”