【瓜拉尼浪新村木屋被拆】魏晓隆：商议赔偿金 吉大臣受促见村民 北马新闻

（亚罗士打24日讯）亚罗士打国会议员魏晓隆谴责吉打州政府不干预和不阻止吉北瓜拉尼浪新村木屋于5月22日被拆除，并促请吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙会见村民，以解决赔偿金事项。

他说，他将依据村民的请求继续跟进此事，并会致函给州务大臣要求与村民会面，以商讨公平的赔偿。

他希望马华领袖尤其是该事件发生后一直不见人影的吉打州华人事务主席拿督梁荣光，能与大臣顺应村民的要求与他们会面。

他是于周三上午联同哥打达鲁阿曼州议员张开笔、瓜拉尼浪新村村民代表王健桐在吉打州公正党总部召开的记者会时，如此表示。

张开笔吁转为永久地契

魏晓隆说，村民只是要求暂时让他们先解决重新安顿问题，为何州务大臣不理会他于5月18日呈上要求暂缓拆除新村木屋及村民商讨赔偿的函件。哥打达鲁阿曼州议员张开笔则促请州政府作出回应以便不会再拆除州内新村屋子，以及州政府应把新村临时地契转为永久地契。

王健桐：村民盼获帮助

瓜拉尼浪新村木屋村民代表王健桐指出，村民们不反对迁移，因为明白那是政府的土地，只是希望政府提供他们一些合理的帮助。

他说，村民遗憾的是拆毁房屋前，政府未派员前来商讨提供任何帮助，而自去年11月村民与巴东得腊县长会面以来，再没有任何有关政府的回应。

梁荣光：清真寺委会地段

吉打行政议员梁荣光表示，马华区会这2年一直帮忙协调，并表示其实瓜拉尼浪新村的地段是属于清真寺的委员会，而不是州政府，根据土地法令，地主有权收回土地，至于赔偿金是交由地主决定是否要付。

他说，地主多年来是同情村民让他们居住，村民也应该将心比心，冷静处理事情和搞清楚土地法律。

他提及，大臣已指示县长和地主协调有关赔偿金，不过村民却找反对党议员施压，此举并不恰当。