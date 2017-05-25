张志坚跨州追查利物币 揭发病患洗肾费遭卷走 国内新闻

巴占区州议员张志坚跨州到槟州追查LIVECOIN（利物币），发现这项金钱游戏已渗透中下阶层，其中一名上线是中国籍妇女，她甚至把弱势群体，比如病人家庭用作支付洗肾的医药费卷走。

根据他所搜集的资料显示，中国籍妇女以注资5台矿机，每隔16天就会拿到350令吉，以利诱民众上当；每每拿到第5次，就会停止一次，需要会员再补上100令吉“台费”，会员可以无止境地获利直至永远，或是公司结束营业为止。

据他所知，“LIVECOIN”疑将崩盘，但还是有人继续招收会员。

他周三发表文告指出，虽然他近日接到恐吓电话和讯息，但他认为揭开LIVECOIN（利物币）的真面目，可以避免更多人掉入圈套，因此以公众利益放在第一位，日前北上北海寻找真相，赫然查出受害者大有其人，巴刹小贩、妇女、病人家庭也不放过。

数额不高涉及层面更广

他说，LIVECOIN的大本营是在北马，由于“投资”数额不高，每个单位，即是所谓每台用来生产利物币的“矿机”只需390令吉，连中下阶层人民也负担得起，所以涉及层面更广，受害者更多。

他表示，上当的受害者也不是一时的贪念，一名年届六旬，行动不便的小贩张姓妇女，她在中国籍妇女游说下，于今年4月将儿子的洗肾费购入5台矿机，总数是1950令吉。

广招下线遭追讨回本金

“张女士亲口告诉我，她总共收到3次利润，每次350令吉，她基于儿子洗肾逾30年，她希望把获得的利润帮补儿子每月上千令吉的洗肾费用；正因为盈利可观，她还介绍朋友成为下线，累积起来约有1万令吉，随着中国籍妇女卷走所有款项，失去踪影，她欲哭无泪，还被友人追讨回本金。”

张志坚提到，另一名受害者是经营面档的陈女士（39岁），她和张女士都是被同一名中国籍妇女欺骗。

他说，该名中国籍妇女经常光顾陈女士的面档，建立了交情，她听信对方的话，于今年4月入货5台，以现金支付了1950令吉；隔了16天，便收到现金350令吉，她从头到尾也是只收到3次利润。

“中国籍妇女有意图地告诉陈女士，到了5月12日，矿机价格会进一步飙升到420令吉，陈女士以为机不可失，再支付1950令吉投资5台后，中国籍妇女跟着消失了，她交给对方的钱也石沉大海，血本无归，她损失的总数为2850令吉，这是她辛苦储蓄回来的血汗钱。”张志坚表示，所幸陈女士没有开辟下线，她只是自己中招，所以不似张女士般，承受下线追讨本金的压力。

他说，中国籍妇女也没有给予张女士和陈女士矿机的手机应用程序，2人都没有上网浏览或看过利物币，掏钱出来投资，更没有白纸黑字证明，完全是信任对方而已，讵料对方是在设下陷阱骗钱。