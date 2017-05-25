黄汉伟喊话槟宗联委 欢迎呈新春庙会账目 北马新闻

（槟城24日讯）2017年新春庙会账目如果好了，欢迎交上来！槟首长政治秘书黄汉伟说，既然槟州各姓氏宗祠联委会主席张威如说账目报告今年3月已好，可随时甚至在周三直接送到槟州议会。

槟州宗联委早前抨击槟州首长林冠英，在处理名英祠位于爱情巷的产业课题上有失公信力，宗联委多次致公函和简讯至首长办公室，要求会面商讨，同时讨论州政府是否支持宗联委举办明年度庙会，均不得回复。

事件引起州政府反驳，双方过去数日一来一往通过媒体互相喊话，宗联委甚至爆出有政府官员、议员，视庙会犹如“肥肉”。黄汉伟更要宗联委供出“肥肉议员”，州政府也在庙会课题上，要求宗联委先呈庙会账目报告。

黄汉伟周三在州议会召开记者会，强调他曾于2009年至2013年期间，一连5届担任庙会大会主席。依那5年的惯例，主办单位都在付款予各宗祠和各供应商后，便开始做账，再将账目交予会计师稽查，完成后将报告上呈州政府。

他说，既然对方说做好账目，那欢迎来见他。但他也话锋一转说，如果（账目）还没有好，州政府也没限定上呈期限，如两天或两周。

“当你准备好了，请移交。当然，你要在记者面前移交也可以，要派一个会计员或以快递送来，也可以。”

他补充，州政府对这有所要求，是因为是次事件已发展到要求，有言论提及“肥肉”、插一脚等。因此，个人深信就连公众也对这份报告“有兴趣”。

他强调，由于庙会开销涉及公款、是纳税人金钱，作为负责任的州政府在涉及大笔拨款的活动前，必须慬慎行事。

“看了报告，我们可以为明年庙会作检讨，看哪里可以节约、哪部分可补助。交上了，其他容后再谈。”

庙会是公私合营 去年拨款仅50万

在庙会拨款课题上，黄汉伟直斥宗联委误导公众，是连最基本的数字都搞错了，所以其他言论、假设和推论，都因此不成立。

他也强调，庙会是“公私合营方式”（PPP）的大型活动。

其他款项都是私人赞助

“真相是州政府2017年拨给宗联委的60万拨款，就是历史上最高的。说2016年的庙会拨款是80万是不正确的，只有50万，其他是私人赞助。”

他也在现场高举由其担任大会主席的2012年度庙会时，拨款不过20、30万令吉，当时他作为主席的职责，是寻求赞助商协助。

他说，庙会不只是政府活动，也是要跟民间、赞助商一起配合，所以庙会就如数码图书馆和光大圆顶科技馆等一样，都是公私合营。

他指斥宗联委过去几天谈话，很多是单方面说词。宗联委连数字都搞不清楚，其他言论、假设和推论，都因此而不成立。本身作为政府领导人有必要纠正，以正视听。

张威如不再回应

针对黄汉伟挑战张威如随时可呈交账目的言论，张威如的助理仅表示，张威如已不会再针对此事做回应，但会继续处理该处理的事。

《光华日报》记者联络上张威如的助理郭小姐时，对方仅表示，张威如已公开说明不会再针对此事发表任何言论及声明，那就不会再回应。“我们会继续把该处理的事情处理好，仅此而已。”