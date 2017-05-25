拘捕遭粗暴对待 7男不满要警交代 国内新闻

（怡保24日讯）7好友不满拘捕期间遭粗暴对待，周三投诉行动党要警方作出交待。

和丰一个印裔家庭在上周四（18日）下午在家中庆祝母亲节时，忽然来了一批警方人员进入屋中，在没有说明原因的情况下将家中的两个儿子及5位朋友扣上手铐强行带上警车，送往怡保警局协助调查一宗便利店抢劫案件，然而在两天后被释放，让他们身心受到伤害。

未言明逮捕原因 被手枪指头逼问

在拘捕的过程当中，其中一名儿子遭警方拖上车后，更被一名警员用硬物击中头部，然后用手抢指着前者头部，出示一个闭路电视画面迫问是否涉及抢劫便利店案件。

当事人苏巴马廉（58岁，退休人士）今日通过宋溪州议员西华尼申及也朗州议员罗思义在行动党霹雳州总部召开记者会申诉，他的两位拥有大学文凭的25岁及23岁儿子以及家中的5位朋友，对警方人员粗暴逮捕作法感到不满，要求警方对有关行动作出交待。

他表示，事发时他曾询问警方人员为何拘捕他的孩子，警方就是不给予回答，强行充公被捕者的手机及强行将他们带上警车。警方的粗暴拘捕方式，已经让被捕者感到蒙羞。

被捕者包括狮城军警

西华尼申表示，这些被带上警车的被捕者都是已经毕业的大学生，当中一位是新加坡军警人员。

怡保警方在本月20日向怡保推事庭申请7天的扣留令，不过，隔天警方在没有进行任何的提控情况下就释放被捕者。

他在讲述事发经过时指出，警方总共动用4部车子进行拘捕行动，警方人员的车子在怡保时与被捕者家人的两部车子发生碰撞交通意外。

他批评警方的有关拘捕行动有违专业操守，如果警方没有对事件作出合理的交待，并不排除协助受害人对警方采取起诉行动。

拘捕有违专业操守 不排除协助起诉警

罗思义指出，警方在进行任何拘捕行动前，必须先查清楚嫌疑者的背景。

无论如何，至本报截稿，仍无法取得警方的回应。